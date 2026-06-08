Sobe para 12 número de mortos na sequência de sismo no sul das Filipinas

Pelo menos 12 pessoas morreram e mais de 200 ficaram feridas na sequência de um sismo de magnitude 7,8, no sul das Filipinas, de acordo com um novo balanço das autoridades.

Um balanço anterior da polícia dava conta de um morto e de quatro feridos, além do desabamento de vários edifícios no arquipélago.

Foto IPMA

O sismo teve o epicentro no mar, a cerca de 13 quilómetros a sudoeste de General Santos, uma cidade com mais de 700 mil habitantes, na ilha de Mindanau, um centro de processamento de atum e de outras atividades comerciais na região de Mindanau, no sul do arquipélago.

O sismo provocou um tsunami com ondas de um metro de altura nas zonas costeiras próximas.

Devastating scenes after a powerful 7.8-magnitude earthquake struck General Santos, Philippines 🇵🇭 pic.twitter.com/N85Ui68Ung — Curio 𝑿 (@curious_X_) June 8, 2026

O Presidente Ferdinand Marcos Jr. exortou a população a dirigir-se para terrenos mais elevados nas zonas mais vulneráveis a um tsunami, e as autoridades indonésias, malaias e japoesas também emitiram alertas para as áreas costeiras próximas.

O líder filipino afirmou que as agências de resposta a catástrofes estavam em estado de alerta para intervir.

"O Governo nacional está em ação e não vamos deixar Mindanau para trás", disse Marcos.

O Centro de Alerta de Tsunamis do Pacífico afirmou que a ameaça de um tsunami passou cerca de cinco horas após o sismo, ocorrido às 07:37 (00:37 em Lisboa).

Earthquake in General Santos City, The Philippines on June 8, 2026 pic.twitter.com/ye8LHYwVzB — Noypi (@noypistuff) June 8, 2026

Pelo menos sete pessoas morreram e outras 130 ficaram feridas em General Santos, onde alguns edifícios pequenos ruíram parcialmente e várias estruturas, incluindo uma ponte importante, sofreram fissuras perigosas, disse o diretor regional do Gabinete de Defesa Civil, Rod Sosmeña, à agência Associated Press (AP).

Outras cinco pessoas morreram nas províncias meridionais de Cotabato do Sul e Davau Ocidental, e na ilha de Balut, afirmaram Sosmeña e outro responsável, Ednar Dayanghirang.

O aeroporto internacional de General Santos foi temporariamente encerrado devido ao sismo e 17 voos domésticos foram cancelados, informaram responsáveis da aviação civil.

Tsunami waves are currently hitting the coast of General Santos City, South Cotabato Province, Soccsksargen Region, Philippines, after a magnitude 7.8 earthquake.



A warning has already been issued for parts of Southern Mindanao, including Sarangani pic.twitter.com/d73UjOlUfS — Weather Monitor (@WeatherMonitors) June 8, 2026

O sismo foi causado por um movimento na falha geológica submarina Fossa de Cotabato, a uma profundidade de 10 quilómetros, de acordo com o Instituto Filipino de Vulcanologia e Sismologia.

"É um sismo de grande magnitude e estamos à espera de danos; já temos alguns edifícios danificados com base nos vídeos que vimos", disse o diretor do instituto, Teresito Bacolcol, em declarações à AP.