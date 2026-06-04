ACIF considera que a Madeira reúne "características únicas" para captar investimento asiático

A Associação Comercial e Industrial do Funchal (ACIF-CCIM) afirma que a missão empresarial da Madeira a Macau está a criar condições para atrair investimento de mercados asiáticos com forte capacidade financeira, reforçando o posicionamento da Região como plataforma de negócios entre a China e vários continentes.

Numa nota à imprensa, emitida após contactos realizados com responsáveis do Fórum Macau, com o embaixador Ji Xianzheng e com representantes empresariais da China, Hong Kong e Macau, Tânia Castro destacou "o potencial económico dos encontros promovidos no âmbito da iniciativa liderada pela Secretaria Regional da Economia".

De acordo com a presidente da Mesa da Assembleia Geral da ACIF, a Região reúne características diferenciadoras que podem despertar o interesse de investidores asiáticos que procuram expandir a sua presença para o espaço europeu, africano e sul-americano.

“Existem empresários com volumes consideráveis de negócios na China, Hong Kong e Macau que procuram oportunidades noutros mercados, e a Madeira pode afirmar-se como uma porta de entrada privilegiada para esses destinos”, salientou, acrescentando que os laços históricos entre Portugal e Macau, bem como a utilização da língua portuguesa naquele território, continuam a constituir uma vantagem competitiva relevante para aprofundar relações económicas e empresariais.

Segundo a ACIF, os contactos estabelecidos durante a missão permitiram chegar directamente a empresários com dimensão internacional, abrindo perspectivas de investimento com impacto potencial na criação de emprego, no reforço da atividade económica e na captação de novas receitas para a Região.

Tânia Castro considera mesmo que a Madeira dispõe de condições particularmente favoráveis para desempenhar um papel de plataforma internacional de negócios, uma vez que “apresenta características muito competitivas para acolher empresas interessadas em expandir-se para diferentes mercados, funcionando como ponto de ligação entre continentes”, referiu.

A dirigente empresarial defende, contudo, que os resultados da missão dependerão da capacidade de manter um trabalho continuado após esta deslocação, e, por isso, apela ao reforço do acompanhamento institucional e empresarial dos contactos agora iniciados, através de uma articulação permanente entre as entidades governamentais, as associações empresariais e os potenciais investidores. “A abertura destes canais é fundamental para que os empresários tenham acesso à informação, aos serviços e aos interlocutores necessários para transformar contactos em investimento efetivo”, afirmou.

A missão empresarial a Macau integra a estratégia de internacionalização e captação de investimento externo promovida pela Secretaria Regional de Economia, através da Invest Madeira, procurando reforçar a presença madeirense em mercados considerados estratégicos para o desenvolvimento económico da Região.