PS considera que Governo da AD "falha com os portugueses e prejudica a Madeira"

O PS considera que, passados dois anos desde que os Governos da AD tomaram posse, chegamos à conclusão de que "falharam com os portugueses e têm uma postura prejudicial e discriminatória em relação à Região Autónoma da Madeira". A declaração socialista foi partilhada, esta manhã, numa sessão que decorreu no Porto Moniz.

Sérgio Ávila, membro do Secretariado Nacional do PS e ex-vice-presidente do Governo Regional dos Açores, revelou que todas as sondagens que foram divulgadas nestas duas últimas semanas evidenciam que o Governo da República “falhou claramente nos seus objectivos de governação”.

Na iniciativa, o ex-deputado à Assembleia da República referiu que, ao contrário daquele que era o seu compromisso, o executivo PSD/CDS falhou na saúde, sendo que há mais portugueses sem médico de família, houve menos 700 mil consultas no último ano e há mais doentes à espera de cirurgia. Na habitação, o resultado não é diferente: "Portugal é neste momento o segundo país da União Europeia onde os preços mais cresceram (27%), causando enormes dificuldades no acesso a este direito fundamental".

Por outro lado, o socialista apontou também o aumento do custo de vida, com reflexos ao nível do cabaz alimentar, dos combustíveis e de outros produtos, sem que haja, por parte do Governo, uma resposta para menorizar estes problemas. "A isto soma-se o facto de o INE ter revelado recentemente que a economia estagnou", indicam os socialistas, através de comunicado.

Sérgio Ávila condenou as alterações que o Governo da AD pretende introduzir em relação à lei laboral e que visam retirar direitos às famílias, aos jovens, às mulheres e aos mais desprotegidos.

Célia Pessegueiro aponta discriminação da Madeira

A presidente do PS-Madeira deu conta do mau relacionamento entre os Governos nacional e regional, ambos PSD/CDS, considerando que, comparativamente aos Executivos socialistas, "a Madeira tem vindo a ser a ser prejudicada, nomeadamente no que se refere às transferências do Estado".

Célia Pessegueiro apontou dois exemplos para realçar a atenção dos Governos do PS em relação à Região, nomeadamente o financiamento de 50% dos custos do novo hospital e a duplicação das verbas do Plano de Recuperação e Resiliência, atendendo às condicionantes da insularidade e da ultraperiferia.

“O comportamento do Governo Socialista para com a Madeira foi irrepreensível”, disse a líder do PS-M, evidenciando que, de forma contrária, há nestes dois últimos de governação da AD erros de palmatória e uma atitude de discriminação em relação à Madeira.

Célia Pessegueiro lembrou que o Governo da República PSD/CDS não transferiu para a Madeira “nem um tostão” dos 500 milhões de euros recebidos da União Europeia para fazer face aos prejuízos causados pelos incêndios, nem compensou os agricultores madeirenses pelas insuficiências do POSEI.

Perante esta postura discriminatória, a presidente do PS-Madeira critica o facto de Miguel Albuquerque, presidente do Governo Regional, continuar a apoiar o Governo da AD, “sem reivindicar para a Madeira aquilo que interessa reivindicar”. A propósito, voltou a constatar o facto de não haver qualquer informação em relação à aplicação do PTRR na Região. “Do PTRR, zero. Até agora, nada de concreto em relação a obras, compromissos e calendarização”, disse, rematando que não augura nada de bom no relacionamento com a Região Autónoma enquanto tivermos um governo social-democrata na República. “É só prejuízo para a Madeira”, frisou.

Por seu lado, o presidente da Câmara Municipal do Porto Moniz, Olavo Câmara, destacou o trabalho que tem vindo a ser feito pelos executivos municipais socialistas no concelho, governando pelas pessoas, com proximidade, olhando ao desenvolvimento do território, sempre com contas certas. O autarca reafirmou o seu compromisso com as áreas do social (em particular a terceira idade), da educação, do desporto e da atracção de investimento.

Antes, no mesmo local, realizou-se a reunião da Comissão Regional do PS-Madeira, presidida por Emanuel Câmara.