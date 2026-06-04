Nélson Semedo destaca geração "espetacular" de Portugal

O lateral Nélson Semedo confessou que a oportunidade de, aos 32 anos, competir no primeiro Campeonato do Mundo de futebol da carreira é um "sonho tornado realidade" e classificou a atual geração de Portugal de "espetacular".

"Temos uma geração muito boa, espetacular. Temos um misto de jogadores jovens já com muita experiência e outros jogadores mais velhos também com muita qualidade e experiência. Temos um grande grupo e obviamente que temos de ter responsabilidade. Sabemos qual é o nível que temos de estar", afirmou Nélson Semedo, na quarta-feira.

O jogador do Fenerbahçe, que falava aos jornalistas em conferência de imprensa na Cidade do Futebol, em Oeiras, já representou Portugal em dois Europeus (2020 e 2024) e prepara-se agora no Mundial2026 para competir pela primeira vez na mais importante prova de seleções.

"Quando era novo, o meu maior sonho era ser jogador profissional e isso aconteceu. Depois, tive a sorte de representar o clube que eu apoio, de jogar por grandes clubes. Representar a Seleção é a cereja do topo do bolo e representar Portugal num Mundial é um sonho tornado realidade", reconheceu.

Semedo assumiu que a "luz ao fundo do túnel" para a seleção na competição é a final de dia 19 de julho, mas lembrou que ainda há um longo caminho a percorrer para lá chegar.

"Temos de encarar o Mundial jogo a jogo, sabendo que há uma luz ao fundo do túnel e onde queremos chegar. Mas, para já temos de pensar só no primeiro jogo e a partir daí ver o que se pode fazer. Temos uma grande equipa, somos Portugal, mas também sabemos que só isso não chega. Temos de dar o máximo dentro de campo", frisou.

O selecionador Roberto Martínez colocou na convocatória cinco jogadores que esta temporada atuaram na posição de lateral (número esse que sobe para seis com João Neves, já que fez essa posição na 'final four' da Liga das Nações), situação que Semedo compreende tal o desgaste do lugar.

"A posição onde eu jogo desgasta bastante, especialmente com as condições que vamos ter nos Estados Unidos, Canadá e México A competitividade na posição só traz coisas boas à seleção. Ter essa competitividade só nos fará sermos ainda melhores e com que todos nós, na nossa posição e nas outras, tentemos dar o nosso máximo", concluiu.

Na preparação para o próximo Campeonato do Mundo, o nono da sua história, sétimo seguido, Portugal vai realizar dois particulares, primeiro no sábado frente ao Chile, no Estadio Nacional, em Oeiras, e depois com a Nigéria, em 10 de junho, em Leiria.

Depois de viajar no dia 12 para Palm Beach, em Miami, na Florida, onde vai 'montar' o seu centro de estágio, a seleção nacional vai disputar o Grupo K e tem estreia marcada para 17 de junho frente à República Democrática do Congo, em Houston, numa partida com início agendado para as 12:00 (18:00 horas de Lisboa).

Segue-se o estreante Uzbequistão em 23 de junho, também em Houston e igualmente com início agendado para as 12:00 (18:00), ficando o grupo fechado em 27 de junho, com Portugal a defrontar a Colômbia em Miami, num jogo que começa às 19:30 (00:30 de 28 de junho).

O Mundial2026, o primeiro de sempre com 48 seleções, vai decorrer de 11 de junho a 19 de julho nos Estados Unidos, no Canadá e no México.