Ex-PM são-tomense Jorge Bom Jesus apresenta candidatura à Presidência da República

O ex-primeiro-ministro são-tomense, Jorge Bom Jesus entregou ontem ao Tribunal Constitucional a candidatura às eleições presidenciais de 19 de julho de São Tomé, afirmando-se como independente que quer construir pontes e promover a paz e reconciliação nacional.

Jorge Bom Jesus liderou a equipa de campanha na formalização da candidatura destacando que tem um "percurso político ascendente", incluindo experiência governativa e cívica, e quer "colocar todo este manancial de experiência, de conhecimento e saberes ao serviço" do país.

"Espero eu que São Tomé e Santo António estejam também a lançar uma bênção nesta candidatura que quer ser pacificadora, unificadora, que quer juntar os são-tomenses que estão muito espalhados há muito tempo. Esta candidatura quer mais do que somar, ela quer multiplicar. Chega de estarmos a subtrair. Mas não podemos continuar a erigir muralhas de separação", declarou Jorge Bom Jesus.

"Temos que construir pontes de entendimento. E penso que a Presidência da República tem que ser esse espaço de facto de promoção da paz, da reconciliação, da democracia cada vez mais fortalecida, porque estas são as premissas do processo de desenvolvimento", acrescentou.

O ex-primeiro-ministro são-tomense (2018-2022) destacou que outro motivo da sua candidatura, é por constatar "com muita tristeza" os retrocessos que do país, a todos os níveis, nomeadamente social, económico, infraestruturas e outros, por isso entende que não deve "estar impávido e sereno perante toda esta situação".

O deputado e ex-presidente do Movimento de Libertação de São Tomé e Príncipe afirmou que é candidato independente, mas apoio aos outros partidos, incluindo ao MLSTP, que ainda não se pronunciou, embora a direção do partido já havia anunciado que não apoiaria nenhum candidato para se dedicar às legislativas, autárquicas e regional de setembro.

No entanto, Jorge Bom Jesus sublinhou que é o "único candidato oriundo da família do MLSTP", que decidiu avançar para estas eleições, o que não tem acontecido há vários anos, pelo e deixou um alerta ao partido para não cair do erro de apoiar outro candidato como no passado.

"A história é memória e o passado tem que servir de exemplo. Errar uma vez é normal, repetir o erro já é burrice, é inépcia", sublinhou.

Jorge Bom Jesus é professor universitário e foi ministro da Educação por diversas vezes.

São Tomé e Príncipe terá eleições presidenciais em 19 de julho e as legislativas, regional e autárquicas em 27 de setembro.

Além de Jorge Bom Jesus, o líder parlamentar da Ação Democrática Independente (ADI), Nito D'Abreu, o atual Presidente são-tomense, Carlos Vila Nova, e o jurista Miques João Bonfim são até ao momento os únicos que formalizaram a candidatura às presidenciais de 19 de julho, cujo prazo de candidaturas termina quinta-feira, 04 de junho.