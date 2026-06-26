Madeirense Duarte Gomes renuncia ao cargo de director técnico nacional de arbitragem da FPF

O madeirense Duarte Gomes renunciou ao cargo de director técnico nacional de arbitragem da Federação Portuguesa de Futebol (FPF), funções que desempenhava desde Julho de 2025.

O árbitro internacional, de 53 anos, comunicou a decisão através de uma mensagem dirigida aos elementos da estrutura da arbitragem, na qual expressa gratidão pelo período em que exerceu o cargo e elogia o profissionalismo da equipa com quem trabalhou.

Na despedida, Duarte Gomes destaca que leva consigo "a honra de ter partilhado desafios, aprendizagens e momentos de crescimento", manifestando ainda a convicção de que a arbitragem portuguesa reúne todas as condições para continuar a evoluir.

O responsável termina a mensagem com um agradecimento pela colaboração, amizade e confiança recebidas, desejando as maiores felicidades pessoais e profissionais a todos os colegas.

Veja o comunicado na íntegra:

"Venho por esta via comunicar-vos que tomei a decisão de cessar funções como Director Técnico Nacional de Arbitragem da Federação Portuguesa de Futebol.

Faço-o com profundo sentimento de gratidão pelo privilégio de ter trabalhado convosco, ainda que por um período curto.

Ao longo deste percurso, encontrei em cada um de vós uma pessoa de bem e um profissional de excelência, comprometido com uma missão tão exigente e exposta, mas fundamental para a credibilidade do futebol da nossa arbitragem.

Levo comigo a honra de ter partilhado convosco desafios, aprendizagens e momentos de crescimento, bem como a convicção de que, através de cada um de vocês, a arbitragem portuguesa tem todas as condições para continuar a evoluir rumo à grandeza que merece.

A todos, deixo o meu sincero agradecimento pela colaboração, amizade e confiança.

Desejo-vos as maiores felicidades pessoais, familiares e profissionais. Sempre ao dispor”.