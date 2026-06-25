Carlos Pontes Vasconcelos é novo presidente do 'Liceu'

Carlos Pontes Vasconcelos foi hoje eleito presidente do conselho executivo da Escola Secundária Jaime Moniz para os próximos quatro anos, tendo a lista que liderava obtido 88,7% dos votos.

Ao acto eleitoral concorreu apenas a Lista A, que recolheu 243 votos. Dos 349 eleitores inscritos, participaram 274, tendo sido registados nove votos em branco e 22 votos nulos.

Docente de Física e Química, Carlos Pontes sucede no cargo a Ana Isabel Freitas. A sua equipa integra ainda Ricardo Abreu, Duarte Nóbrega, Celina Gomes, Nita Vasconcelos, Maria da Fonte Coelho e Horácio Freitas.

Também foi eleito o novo Conselho da Comunidade Educativa. Na representação do pessoal docente, Ana Isabel Marques da Silva foi escolhida para presidir ao órgão. Dos 208 eleitores, votaram 197, com a Lista A a obter 183 votos, além de três votos em branco e 11 nulos.

Entre o pessoal não docente, participaram 61 dos 68 eleitores inscritos. A Lista A recolheu 53 votos, registando-se ainda um voto em branco e sete votos nulos.