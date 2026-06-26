CDU defende aumento intercalar de 50 euros nas reformas e pensões

A CDU defendeu hoje um aumento intercalar de 50 euros nas reformas e pensões, considerando que a medida é essencial para responder ao agravamento do custo de vida enfrentado pelos idosos. A posição foi assumida por Ricardo Lume, no final de um encontro com reformados, pensionistas e idosos realizado na sede da CDU, onde o partido analisou a situação social desta faixa da população na Região.

Segundo o dirigente, "hoje é cada vez mais difícil para quem vive da sua pensão ou reforma fazer face às despesas diárias", afirmando que muitos idosos são obrigados a escolher entre comprar alimentos, adquirir medicamentos ou pagar as despesas da habitação.

A CDU alerta que mais de metade dos reformados e pensionistas recebe menos de 500 euros por mês e refere que o valor médio das pensões continua abaixo dos 600 euros, enquanto as pensões de sobrevivência rondam os 353 euros.

Perante este cenário, o partido defende um aumento intercalar de 50 euros para todos os reformados e pensionistas. Ricardo Lume recordou que a proposta foi apresentada na Assembleia da República, mas acabou rejeitada com os votos contra de PSD, CDS e Iniciativa Liberal e a abstenção de PS e Chega. "Os mesmos que dizem defender os reformados tiveram a oportunidade de escolher entre ficar ao lado dos pensionistas ou permitir que continuem a perder poder de compra”, disse. Acrescentou que “com a sua posição nesta votação, PS e Chega deixaram a nu toda a sua hipocrisia, preferindo alinhar com o Governo PSD/CDS em vez de defender os reformados e pensionistas."

A CDU sustenta que os reformados e pensionistas não podem continuar a perder poder de compra e defende, além da valorização das pensões, o reforço dos serviços públicos e a melhoria das condições de vida da população idosa.