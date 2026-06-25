Euro sobe face ao dólar e interrompe ciclo de seis sessões em queda

O euro subiu ontem face ao dólar e interrompeu um ciclo de seis sessões em queda, quando foi anunciado que a taxa de inflação dos EUA atingiu, em maio, o valor mais alto dos últimos três anos.

Às 18:01 (hora de Lisboa), o euro seguia a 1,1374 dólares, quando na quarta-feira, pela mesma hora, negociava a 1,1359 dólares.

O euro também subiu em comparação com o iene, mas recuou em comparação com a libra.

O Banco Central Europeu (BCE) fixou ontem o câmbio de referência do euro em 1,1342 dólares.

Na sessão de ontem, o euro oscilou entre 1,1334 e 1,1380 dólares.

A taxa de inflação nos EUA atingiu, em maio, 4,1%, o valor mais alto dos últimos três anos, segundo o Índice de Preços do Consumidor (IPC) hoje divulgado.

De acordo com o Departamento do Comércio dos EUA, a economia norte-americana cresceu 2,1% entre janeiro e março.

Nos últimos três meses de 2025, o Produto Interno Bruto (PIB) norte-americano teve um crescimento de 0,5%, quando uma paralisação do Governo federal, que durou 43 dias, afetou a economia.

Divisas....................quinta.feira................quarta-feira

Euro/dólar.................1,1374....................1,1359

Euro/libra.................0,86134..................0,86248

Euro/iene..................183,99....................183,75

Dólar/iene.................161,77....................161,60