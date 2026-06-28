Pai e filho resgatados vivos de escombros em Caraballeda

Duas pessoas, pai e filho, foram hoje resgatadas com vida do meio de escombros na cidade venezuelana de Caraballeda, a norte de Caracas, quatro dias depois do duplo sismo que ocorreu na Venezuela, revelou a Agência France-Presse (AFP).

Equipas de salvamento francesas e norte-americanas conseguiram retirar com vida um pai e o filho, visivelmente em estado de choque e exaustos, como constataram jornalistas da AFP no local.

A operação decorreu em Caraballeda, uma cidade costeira a norte de Caracas, com os dois sobreviventes a serem retirados dos escombros, o mais novo com ferimentos num joelho e numa mão.

Os sismos de magnitude 7,2 e 7,5 ocorreram a 24 de junho a 200 quilómetros de Caracas, com menos de um minuto de intervalo e foram seguidos por mais de 20 réplicas, de acordo com o Serviço Geológico dos Estados Unidos.

O balanço oficial mais recente indica pelo menos 1.450 mortos e 3.150 feridos. Segundo a ONU, mais de 50 mil pessoas estão desaparecidas.

Entre os mortos, há pelo menos 53 portugueses e lusodescendentes, e outros 83 estão desaparecidos ou incontactáveis.

Dezenas de edifícios ruíram ou ficaram gravemente danificados na capital Caracas e na região de La Guaira, uma das mais afetadas.

Vários países enviaram equipas de busca e salvamento para a Venezuela, nomeadamente Portugal cuja base de base de operações de resposta aos sismos está sediada em Catia la Mar, em La Guaira, uma zona de grande concentração de portugueses e lusodescendentes.