Madeira lidera recuo na venda de casas Região registou, no primeiro trimestre, a maior quebra do País, com menos 25,6% de transacções e uma redução de 19% no valor dos negócios. Habitação nova caiu mais de metade. Esta é a notícia que faz manchete na edição do DIÁRIO de Notícias da Madeira desta quarta-feira, 24 de Junho.

O destaque fotográfico da primeira página diz respeito à notícia Goleada de Portugal com 'bis' de Ronaldo Selecção venceu Uzbequistão por 5-0 e deu passo importante para a qualificação, num jogo onde o madeirense apontou dois golos e ultrapassou a marca de Eusébio. Na Faz Zone do DIÁRIO a festa predominou.

Outros destaques:

"Na Madeira, o nome vale mais do que o mérito" Director hoteleiro em Cabo Verde diz que encontrou em África as oportunidades que nunca teve na sua terra e defende que o turismo regional precisa de ser repensado.

SANAS reorganiza comando operacional Ângelo Abreu deixa cargo, Frederico Rezende assume interinamente funções.

E, por fim, Estágios de Verão mobilizam mais de mil jovens P.15

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