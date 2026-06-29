Há cada vez mais alunos estrangeiros nos cursos superiores em Portugal

O ensino superior português tem cada vez mais alunos estrangeiros, destacando-se os cursos técnico-profissionais e os mestrados integrados, onde o número de estudantes internacionais mais do que triplicou na última década, segundo o portal InfoCursos.

Na última década, a presença de alunos estrangeiros no ensino superior aumentou em todas as ofertas educativas, segundo os dados do portal gerido pela Direção-Geral de Estatísticas da Educação e Ciência (DGEEC) e divulgados hoje pelo Ministério da Educação, Ciência e Inovação.

Nos Cursos Técnico Superior Profissional (CTeSP), que têm cada vez mais alunos inscritos, a percentagem de estudantes de nacionalidade não portuguesa passou de 4,9% para 18,7% no passado ano letivo.

Nas licenciaturas, o aumento foi menos expressivo: No ano letivo de 2015/2016 eram 8,8% enquanto em 2024/2025 eram 13,5%.

Nos mestrados integrados passaram de representar 5,5% dos estudantes inscritos no ensino superior para serem 18,4%.

Nos mestrados de 2.º ciclo também se registou um aumento, de 18% para 26,2% nos últimos dez anos.

A grande maioria dos estrangeiros a estudar em Portugal não o fez apenas no âmbito de programas de cooperação, como o Erasmus, ou em mobilidade autónoma para fazer apenas uma parte do curso que frequentam, segundo os dados disponibilizados pelo Ministério da Educação, Ciência e Inovação.

Os dados hoje divulgados mostram ainda que nos últimos quatro anos, aumentaram os alunos que conseguiram entrar no curso de licenciatura que desejavam, que escolheram como primeira opção.

São também cada vez menos os que decidem mudar de curso. Na última década, houve uma diminuição gradual da percentagem de alunos do ensino público que pediu transferência, de 6,4% no ano letivo 2015/2016 para 4,8% em 2024/2025. A tendência foi quebrada apenas no ano letivo 2020/2021, quando houve um ligeiro aumento.

O InfoCursos foi hoje atualizado apresentando informações sobre 6.319 cursos essenciais para os alunos que pretendam ingressar no ensino superior.

No portal é possível perceber curso a curso quantos alunos estiveram inscritos nos últimos cinco anos, a idade dos estudantes, a situação em que se encontravam após terem iniciado o curso, as taxas de conclusão dos cursos ou os recém-diplomados inscritos no instituto de desemprego, entre outros dados.

As candidaturas para a 1.ª fase do Concurso Nacional de Acesso ao Ensino Superior para o próximo ano letivo decorrem entre 20 de julho e 06 de agosto.