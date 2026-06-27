Portugal procura triunfo frente à Colômbia para vencer Grupo K

Portugal precisa vencer hoje a Colômbia para terminar em primeiro lugar no Grupo K do Mundial2026 de futebol, num duelo entre duas equipas já apuradas para os 16 avos de final.

A formação lusa chega ao último jogo da fase de grupos no segundo lugar da 'poule', com quatro pontos, a dois da Colômbia, enquanto a República Democrática do Congo é terceira, com um, e o estreante Uzbequistão é último, sem pontos.

Num Mundial em que passam os dois primeiros de cada grupo e os oito melhores terceiros, Portugal tem o apuramento garantido, mesmo que termine em terceiro, hipótese remota, mas possível.

Depois do empate frente à República Democrática do Congo (1-1), na estreia, Portugal goleou o Uzbequistão por 5-0, e enfrenta agora a Colômbia, rival mais conceituado e que venceu os dois primeiros jogos.

Se Portugal empatar será segundo no grupo e em caso derrota pode 'cair' para terceiro, mas para isso a RD Congo tem de vencer o Uzbequistão e inverter a desvantagem que tem na diferença de golos (6-1 para 1-2).

O jogo está agendado para o Estádio Hard Rock, em Miami Gardens, pelas 19:30 locais (00:30 de domingo em Lisboa), e será arbitrado pelo australiano Alireza Faghani. À mesma hora, a RD Congo defronta o Uzbequistão e qualifica-se se vencer.

Também hoje, o Grupo L chega ao fim, com a Croácia, que segue em terceiro com três pontos e qualifica-se garantidamente se empatar, a enfrentar o já apurado Gana, treinado por Carlos Queiroz, que é segundo, com quatro.

Já a Inglaterra, que lidera o grupo também com quatro pontos e está igualmente com passaporte carimbado para os 16 avos de final, enfrenta o Panamá, seleção que já está eliminada.

O último grupo a terminar será o J, com a atual campeão mundial Argentina na liderança e já apurada, com seis pontos, a defrontar a eliminada Jordânia, enquanto a Áustria e a Argélia, ambas com três, lutam pela continuidade na prova, sendo que, quando se defrontarem já saberão o que precisam para seguir em frente.

O Mundial2026, o primeiro de sempre com 48 seleções, vai decorrer até 19 de julho, nos Estados Unidos, no México e no Canadá.