Dinarte Nóbrega vence Rampa do Monte
Dinarte Nóbrega, aos comandos do kartcross LBS Motor Club RX01, venceu esta tarde a Rampa Regional do Monte – Município do Funchal, terceira prova do Troféu Regional de Rampas AMAK 2026.
Naquela que foi a sua primeira vitória da época, o pluricampeão venceu com o tempo total de 6 minutos, 48 segundos e 8 décimos, somatório das duas melhores subidas, de um total de quatro. O campeão em título venceu ainda a power stage, somando assim três pontos extra.
Gregório Faria, no AG AG 1000, concluiu na segunda posição a prova organizada pelo Clube Desportivo Nacional, com mais 7,4 segundos do que o primeiro.
No terceiro lugar classificou-se António Giestas, com o BRC CM02,, separado por 7,9 segundo do vencedor, seguido por José Romero, no Semog Bravo, que foi quarto a 12,7 segundos, e de Diogo Agrela (AG AG/S), que fechou o top 5 a 13,4 segundos do topo da classificação.
A dupla João Silva/Luís Rodrigues, que aproveitou a rampa para testar com o Toyota GR Yaris Rally2 com vista aos próximos ralis, foi sexta classificada, com apenas mais dois décimos de segundo que Diogo Agrela.