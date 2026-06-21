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Casos do dia

Bombeiros recolhem cão atropelado no Monte

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Os Bombeiros Voluntários Madeirenses estão, neste momento, a proceder ao resgate de um cão que foi atropelado na freguesia do Monte, no Funchal.

Segundo apurou o DIÁRIO, o animal sofreu vários ferimentos na sequência do atropelamento, tendo sido solicitada a intervenção da corporação para a sua recolha.

Os operacionais encontram-se no local e o animal será posteriormente encaminhado para uma clínica veterinária.

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