Bombeiros recolhem cão atropelado no Monte
Os Bombeiros Voluntários Madeirenses estão, neste momento, a proceder ao resgate de um cão que foi atropelado na freguesia do Monte, no Funchal.
Segundo apurou o DIÁRIO, o animal sofreu vários ferimentos na sequência do atropelamento, tendo sido solicitada a intervenção da corporação para a sua recolha.
Os operacionais encontram-se no local e o animal será posteriormente encaminhado para uma clínica veterinária.
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