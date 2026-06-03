'Hospital dos Pequeninos' entre os dias 17 e 22 de Agosto

A AJEMed-Madeira – Associação Juvenil de Medicina da Madeira anuncia a 10.ª Edição da actividade 'Hospital dos Pequeninos'. Esta iniciativa, com um percurso de sucesso desde 2017, tem como objectivo desmistificar o medo da bata branca e proporcionar às crianças uma aproximação lúdica e educativa ao mundo da saúde.

A edição deste ano decorrerá entre os dias 17 e 22 de Agosto, no Museu de Imprensa da Madeira, em Câmara de Lobos, sendo destinada a crianças dos 3 aos 10 anos. O evento contará com diversas estações interactivas onde os mais pequenos terão oportunidade de explorar e aprender sobre as mais variadas áreas da saúde, de forma divertida e educativa.

Em nota enviada, a AJEMed-Madeira dá conta da novidade desta edição: a 'Semana da Saúde e Bem-Estar 2026' (que decorrerá de 28 de Julho a 4 de Agosto) dedicada aos idosos. Através de uma parceria estratégica com os Campos de Férias, o objectivo é promover a intergeracionalidade e combater o isolamento social dos seniores, criando uma ponte emocional entre as diferentes gerações.

Para dar vida a esta ligação, foi lançada a iniciativa 'Mensagens de Sorrisos'. "O conceito passa por pedir às crianças dos Campos de Férias que elaborem desenhos inspirados no tema "O que me faz sorrir". A intenção é transformar a espontaneidade dos mais novos em verdadeiras "mensagens de alegria" personalizadas, que serão depois oferecidas em mãos aos residentes dos lares, levando-lhes conforto, ânimo e, claro, sorrisos", explica nota enviada.

Os interessados podem preencher o formulário até 30 de Junho.