Semana marcada por duas vítimas mortais nas estradas da Região

O Comando Regional da Madeira da Polícia de Segurança Pública registou 63 acidentes rodoviários na Região Autónoma da Madeira entre os dias 22 e 28 de Maio de 2026, dos quais resultaram 32 feridos ligeiros e duas vítimas mortais. No período compreendido, não houve registo de feridos graves.

Acidente na Via Rápida provoca duas vítimas mortais Colisão ocorreu antes da saída de Santo António e obrigou ao corte da circulação nos dois sentidos

Segundo o balanço divulgado há instantes, o Funchal voltou a ser o concelho com maior número de ocorrências, contabilizando 24 acidentes, 24 feridos ligeiros e as duas vítimas mortais registadas durante o período em análise.

Seguiram-se Santa Cruz, com 12 acidentes e três feridos ligeiros, e Calheta e Machico, ambos com sete acidentes. Em Câmara de Lobos ocorreram cinco acidentes, enquanto Ribeira Brava, Ponta do Sol, São Vicente e Santana registaram dois acidentes cada. Já em Porto Moniz e Porto Santo não foram registadas ocorrências.

Colisão "de raspão" entre motas causou acidente mortal na Via Rápida Um homem e uma mulher morreram noite de segunda-feira na sequência de um acidente de moto, na Madeira, informou hoje fonte da Polícia de Segurança Pública (PSP).

Quanto à tipologia dos acidentes, as colisões voltaram a representar a maioria dos casos, com 48 ocorrências, seguindo-se 10 despistes, dois atropelamentos e três acidentes classificados como “outros”.

No âmbito da fiscalização rodoviária, a PSP realizou várias operações que culminaram na detenção de 17 pessoas por crimes relacionados com a condução.

De acordo com a autoridade policial, 15 detenções ocorreram por condução sob o efeito do álcool, uma por condução sem habilitação legal e outra por desobediência, após recusa em efectuar os testes estabelecidos para detecção de substâncias psicotrópicas.