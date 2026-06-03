Andrew Oliveira é o novo director do Porto Santo Golfe

A Secretaria Regional de Equipamentos e Infraestruturas dá conta que Andrew Oliveira volta a assumir funções como director do Porto Santo Golfe, com o objectivo de dar continuidade à estratégia de valorização e desenvolvimento desta infra-estrutura desportiva de referência no Porto Santo.

Para Élia Ribeiro, presidente do Conselho de Administração da Sociedade de Desenvolvimento do Porto Santo, esta escolha representa “uma aposta nos quadros internos, sustentada no conhecimento, na experiência e na ligação de longa data ao Porto Santo Golfe”.

Com uma forte ligação ao campo e à modalidade, Andrew Oliveira reúne um conhecimento profundo da realidade do Porto Santo Golfe, da sua operação diária, das exigências técnicas da modalidade e do papel que este empreendimento desempenha na promoção desportiva e turística da Ilha.

Profissional de golfe com mais de 30 anos de experiência na prática da modalidade e uma longa carreira ligada à organização desportiva e à formação de atletas, iniciou o seu percurso profissional em 1996, no Vale da Pinta Golf Course, no Algarve, tendo passado também pela Quinta da Beloura e pelo Clube de Golfe Santo da Serra, onde desempenhou funções como starter, marshall, caddy master e profissional de golfe.

A sua ligação ao Porto Santo Golfe começou em 2004, durante a abertura do campo, onde viria a desempenhar funções como Head Pro, coordenador desportivo e diretor. Ao longo dos anos tem assumido diversas responsabilidades na coordenação da escola de golfe, no treino e acompanhamento de atletas em competições regionais, nacionais e internacionais, bem como na participação em feiras internacionais da modalidade.

No seu percurso conta ainda com uma passagem pela Escola Nacional de Golfe, em 2016, onde integrou o grupo de treinadores da Federação Portuguesa de Golfe.

"Esta aposta na continuidade e no conhecimento interno ganha particular significado numa fase em que o Porto Santo Golfe volta a estar em destaque no panorama nacional, com a recente conquista do título de Campeã Nacional de Golfe Sub-14 por Laura Santos, atleta que tem desenvolvido grande parte do seu percurso neste campo", explica a nota enviada.

O feito alcançado reforça o papel do Porto Santo Golfe enquanto infra-estrutura de referência para a formação e valorização de jovens talentos e confirma a importância do trabalho desenvolvido ao longo dos últimos anos pelo novo Diretor, Andrew Oliveira.