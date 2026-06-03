136 alunos na final do AgenteX

A Direção Regional de Educação, numa organização conjunta da equipa coordenadora do projeto e do grupo disciplinar de Matemática da Escola Básica e Secundária com Pré-Escolar e Creche Bispo D. Manuel Ferreira Cabral, promove a Grande Final da 20.ª edição do AgenteX, que terá lugar em Santana, esta sexta-feira, dia 5 de Junho.

Através de uma nota de imprensa, a Secretaria Regional de Educação, Ciência e Tecnologia explica que o Campeonato Regional de Resolução de Problemas de Matemática celebra, este ano, 20 anos de existência, consolidando-se como uma iniciativa de referência na promoção do pensamento matemático entre os alunos da Região Autónoma da Madeira.

O projecto pretende desenvolver as competências matemáticas, incentivando o raciocínio lógico, o espírito crítico , a autonomia e a capacidade de superação.

Nesta edição, o projecto envolveu 1.372 alunos dos 2.º e 3.º ciclos do ensino básico, provenientes de estabelecimentos de ensino de toda a Região. " Após uma exigente fase de investigação, que decorreu ao longo de todo o ano letivo, 136 alunos apuraram-se para a Final, destacando-se não apenas pelas suas competências matemáticas, mas também pela persistência, capacidade de superação e gosto pelos desafios", lê-se na nota.

Durante a manhã, os finalistas vão realizar uma prova escrita nas instalações da EBS/PE/C Bispo D. Manuel Ferreira Cabral. À tarde, alunos e professores visitarão o Parque Temático da Madeira, onde estará patente a exposição comemorativa dos 20 anos do AgenteX.

A Cerimónia de Encerramento e Entrega de Prémios, agendada para as 15h00, no Parque Temático da Madeira, contará com a presença de João Costa e Silva, director regional de Educação, e de representantes das entidades que apoiam o projecto. A celebração culminará com o corte do bolo de aniversário e o cantar dos parabéns pelos 20 anos desta iniciativa.

Relativamente aos prémios, os vencedores de cada categoria receberão um cheque no valor de 250 euros, patrocinado pelo Banco Santander. Os segundos classificados serão distinguidos com bilhetes para observação da vida marinha, oferecidos pela VMT Madeira, enquanto os terceiros classificados receberão um voucher da Note!. Todos os finalistas serão ainda contemplados com uma entrada no Aquaparque de Santa Cruz e uma t-shirt comemorativa dos 20 anos do AgenteX.