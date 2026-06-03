Madeira assina memorando com empresários de Macau

A Região Autónoma da Madeira e a Região Administrativa Especial de Macau consubstanciaram, através da assinatura de um memorando de entendimento, um novo patamar de cooperação económica que ambiciona redefinir os fluxos de investimento e a pegada comercial madeirense no continente asiático. O acordo, firmado entre a Invest Madeira, tutelada pela Secretaria Regional de Economia, e a Câmara de Comércio Europa-Macau, é assumido pelo executivo regional como um instrumento determinante na estratégia de internacionalização da economia do arquipélago.

À margem do acto solene que selou o compromisso, o secretário regional da Economia, José Manuel Rodrigues, sublinhou que este protocolo materializa dois vetores fundamentais para o desenvolvimento da Região: a captação de investimento direto estrangeiro em áreas de vanguarda e a abertura de canais privilegiados para o escoamento de produtos locais de valor acrescentado. “O objectivo passa por atrair capital e competências destas paragens, com um enfoque muito claro em setores de futuro, como as novas tecnologias, a inteligência artificial, as energias renováveis e as economias azul e verde”, afirmou o governante, acrescentando ainda o interesse em posicionar a Madeira como um centro de excelência nas áreas da saúde, do bem-estar e da longevidade.”

Além da vertente do investimento, o titular da pasta da Economia identificou Macau como uma plataforma logística e diplomática de importância crucial para a diversificação de mercados. Segundo nota à imprensa, a intenção é clara: utilizar a singularidade histórica e comercial daquele território para aprofundar as relações com a Ásia e conferir uma nova escala às exportações madeirenses.

Este entendimento é o corolário de uma aproximação que ganhou ímpeto em abril, no âmbito da visita a Portugal de uma delegação de alto nível liderada pelo Chefe do executivo de Macau. Para José Manuel Rodrigues, o memorando, agora assinado, marca o início de um novo ciclo de colaboração mútua. “Julgo que está aberto um caminho para que possamos encetar essas novas parcerias e para que Macau e a Madeira possam colaborar, também por via da República Popular da China, na captação de investimento para a nossa Região, mas também na exportação de novos produtos da Madeira para Macau.”, reiterou.

Para o Governo Regional, este estreitar de laços com Macau representa não só uma oportunidade conjuntural, mas também um pilar estratégico para a diversificação do tecido produtivo, potenciando a entrada de capital em sectores de alta densidade tecnológica e reforçando o prestígio da marca Madeira na esfera internacional.