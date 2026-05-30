Otamendi regressa à Argentina e assina pelo River Plate após seis épocas no Benfica

O defesa central argentino Nicolás Otamendi assinou um contrato de 18 meses com o River Plate, anunciou hoje o clube, com o futebolista a regressar ao seu país após 16 épocas na Europa, as últimas seis ao serviço do Benfica.

"Nicolás Otamendi assinou o contrato com o River Plate. Esta sexta-feira, dia 29 de maio, o defesa selou o vínculo que o vai unir ao clube a partir de 01 de julho e até 31 de dezembro de 2027", refere o River Plate em comunicado.

Otamendi, de 38 anos, deixou o Benfica no final da época 2025/26, depois de ter terminado contrato com os lisboetas, e regressa ao futebol argentino para representar o River Plate, sempre assumido como o clube do seu coração.

Ao serviço dos 'encarnados', Otamendi conquistou um campeonato, uma Taça da Liga e duas Supertaças, depois de ter chegado ao clube em 2020/21, proveniente do Manchester City, numa transferência ligada à saída de Ruben Dias para o clube inglês.

O defesa chegou ao futebol europeu na temporada de 2010/11 para representar o FC Porto, proveniente do Vélez Sarsfield, e saiu para o Valência em 2014/15, com um empréstimo aos brasileiros do Atlético Mineiro pelo meio.

Depois, seguiu a carreira no Manchester City, a partir de 2015/16, antes de regressar ao futebol luso.

Otamendi é internacional pela seleção da Argentina e sagrou-se campeão do mundo em 2022, no Qatar, estando novamente na lista de opções do selecionador Lionel Scaloni para o Mundial2026, que vai decorrer nos Estados Unidos, no Canadá e no México, entre 11 de junho e 19 de julho.