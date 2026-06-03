Amanda Lemos perto de regressar ao Madeira Andebol SAD

Amanda Lemos, andebolista brasileira que em 2024/2025 ingressou no Madeira Andebol SAD, vinda então das kosovares do KHF Ferizaj, está perto de poder voltar a vestir a camisola das madeirenses na temporada 2026/2027.

A viver na Madeira, a jogadora que na época passada esteve parada devido a uma lesão que a afastou da competição, está agora perto de assinar novo vínculo com o projecto madeirense segundo apuramos.

Amada Lemos tem 25 anos e joga habitualmente na posição de lateral esquerda. Em Portugal na época 2022/2023 actuou pelo Maiastars.