Marrocos aqui tão perto
Rota das Cidades Imperiais
Descubra o encanto de Marrocos numa viagem inesquecível pela fascinante Rota das Cidades Imperiais.
Entre palácios majestosos, medinas vibrantes e paisagens que parecem saídas de um conto das Mil e Uma Noites, cada cidade revela uma história única e um património cultural riquíssimo.
Deixe-se envolver pelos aromas das especiarias, pelas cores dos souks e pela hospitalidade marroquina, enquanto percorre destinos icónicos e cheios de magia. Uma experiência autêntica que combina tradição, história e exotismo em cada passo.
Marrocos | Rota das Cidades Imperiais
Preço por pessoa em quarto duplo: desde 1 135€
Partidas: Lisboa
Datas: 27 Junho a 5 Setembro – 7 dias
Itinerário: Casablanca, Meknes, Fez, Rabat e Marraquexe
O preço inclui voo regular em classe económica com 1 peça de bagagem até 23kg, os transferes indicados no itinerário, 6 noites de alojamento na categoria de hotéis selecionada em regime de Meia Pensão, serviço de bagageiro e gratificações nos hotéis, visitas com guia local multilingue e entradas nos locais a visitar conforme itinerário, taxas de aviação sujeitas a alteração e Seguro Multiviagens Plus.
Não inclui voo de/para o Funchal, despesa de reserva, bebidas, refeições e extras não mencionados, gratificações a guias e motoristas, tudo o que não esteja mencionado como incluído.
Tanto o preço como a disponibilidade deste circuito estão sujeitos a alterações e deverão ser reconfirmados no acto da reserva.
Para informações mais detalhadas ou reservas, contacte a Intertours através do 291208920 ou do email [email protected]
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Intertours
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