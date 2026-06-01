Marrocos aqui tão perto

Descubra o encanto de Marrocos numa viagem inesquecível pela fascinante Rota das Cidades Imperiais.

Entre palácios majestosos, medinas vibrantes e paisagens que parecem saídas de um conto das Mil e Uma Noites, cada cidade revela uma história única e um património cultural riquíssimo.

Deixe-se envolver pelos aromas das especiarias, pelas cores dos souks e pela hospitalidade marroquina, enquanto percorre destinos icónicos e cheios de magia. Uma experiência autêntica que combina tradição, história e exotismo em cada passo.

Marrocos | Rota das Cidades Imperiais

Preço por pessoa em quarto duplo: desde 1 135€

Partidas: Lisboa

Datas: 27 Junho a 5 Setembro – 7 dias

Itinerário: Casablanca, Meknes, Fez, Rabat e Marraquexe

O preço inclui voo regular em classe económica com 1 peça de bagagem até 23kg, os transferes indicados no itinerário, 6 noites de alojamento na categoria de hotéis selecionada em regime de Meia Pensão, serviço de bagageiro e gratificações nos hotéis, visitas com guia local multilingue e entradas nos locais a visitar conforme itinerário, taxas de aviação sujeitas a alteração e Seguro Multiviagens Plus.

Não inclui voo de/para o Funchal, despesa de reserva, bebidas, refeições e extras não mencionados, gratificações a guias e motoristas, tudo o que não esteja mencionado como incluído.

Tanto o preço como a disponibilidade deste circuito estão sujeitos a alterações e deverão ser reconfirmados no acto da reserva.

Para informações mais detalhadas ou reservas, contacte a Intertours através do 291208920 ou do email [email protected]

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Intertours

Funchal: Largo do Phelps, 18 – 291 208 920 | Avenida Arriaga, 30 -3º - 291 209 900

Camacha: Camacha Shopping, loja 9 – 291 923 880

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FOTOS: @Adobestock e @Unsplash