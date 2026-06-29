Obra 'Venezuela: um País em suspenso' de Nancy Gomes apresentada em Lisboa

A obra “Venezuela: Um País em Suspenso” da professora universitária, filha de madeirenses, Nancy Gomes, foi apresentado na passada quinta-feira, em Lisboa na livraria Almedina.

O libro foi apresentado pelo antigo Ministro dos Negócios Estrangueiros, Luís Amando que fui quem fez o prefácio.

A obra está divida em cinco capítulos e está nas bandas desde da passada segunda-feira e refere que “entre 1958 e 1999, o binómio democracia-petróleo pôde garantir aos venezuelanos poder real e moral, mas os constantes ataques à democracia e a descida dos preços da ‘commodity', na década de 1980, conduziram o país rumo ao descalabro.

O endividamento, a inflação, a constante desvalorização da moeda nacional - el bolívar -, entre outros graves problemas económicos, geraram um enorme descontentamento da população, facilitando a chegada ao poder do tenente-coronel Hugo Chávez, em finais de 1990.

Chávez chegou com um projecto novo e "potencialmente revolucionário" a nível político, social, económico e cultural. Logo após a sua morte, o seu sucessor, Nicolás Maduro, tentou pelo menos no discurso - continuá-lo, sem grande sucesso.

A queda da produção de petróleo por desinvestimento, a fuga de capitais estrangeiros, a má administração dos recursos, cada vez mais escassos, e as sanções, sobretudo a partir de 2019, levaram à perda de popularidade do presidente e ao isolamento internacional.

Esta conjuntura empurrou o país para uma crise política, social e económica sem precedentes, com dimensões humanitárias que se reflectem na saída (ou fuga acelerada) de mais de 8 milhões de pessoas.

"O sentimento de desenraizamento, que se arrasta desde os primeiros anos da República, parece ter facilitado a saída destas para destinos mais seguros, que aparentemente ofereciam um futuro melhor. Entre eles, Portugal".

Foi perante uma sala cheia onde marcaram presença: o Reitor da Universidade Autónoma de Lisboa (UAL) o professor José Amado da Silva, o presidente do Conselho de Administração da CEU/UAL, o professor António de Lencastre Bernardo, o administrador com o pelouro da Cultura da UAL, o professor Fernando Martins, a directora da OEI em Portugal, professora Ana Paula Laborinho, a Subdiretora-Geral da Direção-Geral de Política de Defesa Nacional do Ministério da Defesa Nacional, a Major-General Ana Baltazar, o ex-chefe de Estado Maior das Forças Armadas e do Estado Maior do Exército, o General Luís Valença Pinto, o Embaixador de São Tomé e Príncipe, o Senhor Esterline Género, o Embaixador do Paraguai em Portugal, o Senhor Raúl Silvero, o Consul da Argentina em Portugal, o Senhor Mariano Andrés Guida, a ex-Ditetora Adjunta na Fundação Calouste Gulbenkian, a Doutora Margarida Abecasis, entre outros.

Também marcaram a presença vários emigrantes, amigos e familiares neste momento cultura de apresentação da livro.