DTIM inaugura exposição solidária no Madeira Shopping

A DTIM – Associação Regional para o Desenvolvimento das Tecnologias de Informação na Madeira inaugurou, a 19 de Junho, pelas 10 horas, no Madeira Shopping, a exposição 'Costurar Gestos, Espalhar Sorrisos', que estará patente ao público até ao próximo dia 28 de Junho.

A exposição apresenta uma mostra fotográfica dedicada ao processo de confecção de brinquedos têxteis produzidos no âmbito de um ateliê de costura criativa, sustentável e solidária. Os brinquedos serão posteriormente enviados para Cabo Verde, levando consigo mensagens de afeto, esperança e solidariedade para crianças em situação de vulnerabilidade.

O projecto registou um elevado número de inscrições, reflectindo o sucesso da iniciativa anterior da DTIM, 'Upcycling de Têxteis: Transformando Memórias em Arte', igualmente desenvolvida no âmbito da educação de adultos e da valorização da sustentabilidade criativa.

A inauguração contou com a presença do presidente do Conselho Directivo da DTIM, Horácio Bento de Gouveia, da vice-presidente da Assembleia Geral da DTIM, Rosária Sardinha, do director-geral da DTIM, José Miguel Sousa, Marina Silva, da Direcção Regional de Educação e Alberto Pereira, director do Madeira Shopping. Marcaram igualmente presença, Sílvia Andrade, em representação do Lar Santa Isabel do Funchal, a coordenadora da Universidade Sénior da Ribeira Brava, Elisabete Ramos, acompanhada pelas respetivas formandas, bem como representantes da Casa São José de Câmara de Lobos, que acompanharam as formandas ao longo deste percurso formativo. Participou ainda a turma CSD3 da Escola Profissional Dr. Francisco Fernandes, do Curso Técnico/a de Comunicação e Serviço Digital, acompanhada pela directora de turma, Tânia Baptista. A cerimónia contou também com a presença da coordenadora dos Projectos da DTIM, da formadora responsável e das formandas envolvidas no projeto, cujo empenho, dedicação e espírito solidário foram fundamentais para o sucesso desta iniciativa.

Este evento assinala a conclusão da primeira fase do projecto Erasmus+ 2025-1-PT01-KA121-ADU-000326184, integrado na área da Educação de Adultos. O projecto promoveu a formação, a partilha de experiências e de boas práticas, reforçando as competências criativas, sociais e culturais dos adultos aprendentes envolvidos.

A próxima etapa do projecto decorrerá entre os dias 12 e 17 de Julho, através de uma mobilidade Erasmus+ a Bad Kösen, na Alemanha. O programa inclui uma visita ao Museu da Boneca Käthe Kruse, um 'workshop' de criação de bonecas que promoverá a interacção entre os aprendentes das duas organizações parceiras, uma visita à fábrica artesanal de brinquedos Kösen e uma visita à Catedral de Naumburg, classificada como Património Mundial da UNESCO.

A iniciativa dá continuidade ao trabalho solidário desenvolvido pela DTIM em parceria com o Consulado da República de Cabo Verde na Região Autónoma da Madeira, representado pela Cônsul Honorária, Susana Gramilho, contando igualmente com o apoio da Associação de Promoção da Macaronésia da Madeira (APMM) na logística e nos contactos institucionais necessários ao envio dos brinquedos.