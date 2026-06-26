“Regiões ultraperiféricas dão projecção atlântica e mundial à União Europeia”, lembra Albuquerque após reunião com Roberta Metsola

Miguel Albuquerque esteve reunido, ao início da tarde desta sexta-feira, com a presidente do Partalmento Europeu, Roberta Metsola. Um encontro que teve lugar no Palácio de São Bento, momento no qual o líder do Governo Regional apontou a sua preocupação relativamente ao próximo quadro comunitário de apoio “e a necessidade de manter as regiões ultraperiféricas com tratamento específico nos quadros dos fundos europeus, quer no fundo de coesão, quer sobretudo do POSEI [Programa de Opções Específicas para fazer face ao Afastamento e à Insularidade]”. Relativamente ao POSEI, reforça que “era fundamental” o programa “para as pescas e sobretudo para os transportes”.

“Há uma ideia peregrina da Comissão que acho que é um desastre no sentido de abolir esses fundos, acho que é um suicídio geoestratégico da Europa, porque sendo no quadro de um orçamento europeu, é residual. As regiões ultraperiféricas dão projecção atlântica e mundial à União Europeia. Se a Europa quer, como parece que quer ser, uma potência mundial tem de aproveitar este potencial geoestratégico”, observa Miguel Albuquerque. “A circunstância de se impor cortes neste fundo de coesão para regiões que estão na ultraperiferia é um erro porque faz com que as populações se sintam frustradas relativamente à integração europeia e pode levar à radicalização e à saída de algumas dessas regiões da própria União Europeia”, sublinha.

“Alertamos a Comissão e o Conselho no sentido de se manter os fundos e a Europa estar bem presente das regiões ultraperiféricas”, reforça o presidente do Governo Regional, que assim aproveitou a reunião com Roberta Metsola para dar conta da sua preocupação relativamente a essa matéria.

“A Europa não pode perder a projecção mundial que pode ter através das regiões ultraperiféricas nem perder o mar territorial que a existência das ilhas ultraperiféricas dão à União”, sublinhou Miguel Albuquerque.