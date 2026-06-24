Coreia do Norte quer construir navios de guerra equipados com armas nucleares
O líder da Coreia do Norte, Kim Jong-un, anunciou que planeia construir, pelo menos, dois navios de guerra de cinco mil toneladas ou mais por ano e equipá-los com armas nucleares, avançou hoje a imprensa estatal.
De acordo com a agência de notícias oficial norte-coreana KCNA, o contratorpedeiro Choe Hyon entrou ao serviço da Marinha norte-coreana na terça-feira, após uma cerimónia na cidade portuária de Nampo.
Na cerimónia, Kim enfatizou os planos de Pyongyang de construir anualmente dois navios de tonelagem igual ou superior, "incluindo cruzadores de 10 mil toneladas".
"O plano de equipar a Marinha com armas nucleares está a progredir como planeado", enfatizou Kim durante o evento, sublinhando que as capacidades marítimas de Pyongyang permitirão ao país assumir um papel "forte e fiável" na dissuasão nuclear.
O Choe Hyon é o primeiro contratorpedeiro de cinco mil toneladas a entrar ao serviço na Marinha da Coreia do Norte, enquanto o Kang Geon, um navio da mesma classe, iniciou os testes de avaliação no início do mês.
Um futuro navio de 10 mil toneladas seria semelhante à classe Arleigh Burke, a mais numerosa da Marinha dos EUA.
Esta semana, o líder reafirmou o compromisso da Coreia do Norte com o desenvolvimento do arsenal nuclear face ao que descreveu como o "uso indiscriminado da força" por parte dos Estados Unidos, bem como o conflito em curso no Médio Oriente.
A Coreia do Norte reiterou que não dialogará com Washington ou Seul se insistirem na desnuclearização, uma questão que Pyongyang omitiu durante uma visita do Presidente chinês Xi Jinping, no início de junho.