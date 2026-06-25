Novo balanço regista 188 mortos e 1.520 feridos

O número de mortos no duplo sismo que atingiu a Venezuela na quarta-feira subiu para pelo menos 188, registando-se também mais de 1.500 feridos, segundo o último balanço hoje divulgado pelo presidente do parlamento.

"Neste momento, infelizmente, devemos informar 188 venezuelanos mortos, 1.520 feridos", disse Jorge Rodríguez numa declaração televisiva, atualizando o último número de 164 mortos e cerca de mil feridos.

O dirigente venezuelano indicou que pelo menos 157 pessoas permanecem desaparecidas.