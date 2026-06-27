Marchas populares levam 700 figurantes ao São Pedro da Ribeira Brava

As principais artérias da vila da Ribeira Brava vão encher-se de cor, música e tradição na noite deste domingo, 28 de Junho, com a realização das Marchas Populares que contam, este ano, com a participação de 700 figurantes, distribuídos por 14 grupos.

Segundo nota à imprensa, a edição deste ano destaca-se pela diversidade dos participantes, unindo diferentes gerações e localidades da Região. A Marcha da Casa do Povo da Ribeira Brava, que apresenta o maior número de elementos e é das poucas na Região que atua com música ao vivo, dará o ‘pontapé de saída’. A este agrupamento junta-se as Casa do Povo da Serra de Água, de São Martinho, da Tabua, do Monte e da Fajã da Ovelha, assim como o Lar São Bento, a Universidade Sénior da Ribeira Brava e o Centro de Inclusão da Madeira. Acresce as participações dos Centros Comunitários do Funchal e da Nogueira, da Junta Freguesia do Imaculado Coração de Maria e do Grupo de Acordeões da Casa do Povo da Ribeira Brava.

Esta é uma das noites mais aguardadas e acarinhadas pela população local, que mantém viva a tradição de sair à rua para contemplar o brilho dos trajes e das coreografias das marchas em honra do santo padroeiro.

O desfile tem início agendado para as 22 horas e o recinto do palco principal continuará a festa após as marchas com o programa de animação musical nocturna estabelecido para as festividades.