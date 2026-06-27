Próximo Encontro do AMMMSU acontece em Julho na Ribeira Brava

Depois da realização do 98.º Encontro do AMMMSU – Agrupamento Mensal dos Militares Madeirenses que Serviram no Ultramar, que teve lugar no dia 7 de Junho, na Igreja Paroquial de São Pedro, no concelho do Funchal, o agrupamento prossegue com a sua habitual dinâmica de encontros mensais de convívio, homenagem e memória.

Neste âmbito, revela que o próximo encontro está agendado para o dia 5 de Julho, na Igreja Paroquial, na Ribeira Brava.

O programa inicia-se às 10h00 com uma visita ao Ilhéu de Câmara de Lobos, no concelho de Câmara de Lobos, seguindo-se, pelas 12h00, a celebração de uma missa comunitária na Igreja Paroquial da Vila da Ribeira Brava. Pelas 12h45 terá lugar uma cerimónia de homenagem aos militares falecidos no Ultramar e aos que faleceram após o regresso, bem como uma ação de graças pelos antigos militares ainda vivos, cerimónia essa a decorrer na Igreja Paroquial da Ribeira Brava (São Bento). O encontro prossegue pelas 13h30 com um almoço-convívio no restaurante 'Cachalote', no concelho do Porto Moniz.

Para facilitar a participação dos associados e familiares, será disponibilizado transporte em autocarro, com partidas de Machico às 08h30, Santa Cruz às 08h45, Funchal (junto à GNR) às 09h00 e Ponte dos Frades às 09h30, abrangendo assim participantes de diferentes zonas da ilha, nomeadamente dos concelhos de Machico e Santa Cruz.

A organização informa ainda que a despesa do almoço será partilhada por todos os participantes, sendo igualmente aberta a participação a familiares. As inscrições encontram-se abertas até ao dia 3 de Julho, sendo disponibilizado o contacto telefónico 968 041 678 para efeitos de inscrição e esclarecimentos.