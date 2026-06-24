Euro cai mas mantém-se no patamar dos 1,13 dólares

O euro caiu ontem face ao dólar, mas manteve-se no patamar dos 1,13 dólares, perante as expectativas de que a Reserva Federal norte-americana (Fed) suba as taxas de juro diretoras.

Às 18:00 (hora de Lisboa), o euro seguia a 1,1359 dólares, quando na terça-feira, pela mesma hora, negociava a 1,1379 dólares.

O euro também caiu ligeiramente em comparação com a libra, bem como face ao iene.

O Banco Central Europeu (BCE) fixou ontem o câmbio de referência do euro em 1,1340 dólares.

Na sessão de ontem, o euro chegou a negociar em torno dos 1,1325 dólares, um mínimo de um ano, segundo a EFE.

A divergência entre o crescimento da zona euro e dos EUA também levou os investidores a vender euros, segundo o analista do ING, Francesco Pesole.

A expectativa de que a Reserva Federal norte-americana (Fed) suba as taxas de juro voltou a impulsionar a 'yields' das obrigações do Tesouro dos EUA e deu respaldo ao dólar.

O diferencial entre as taxas de juro da zona euro (2,25%) e dos EUA (entre o intervalo 3,5% e 3,75%) impulsiona as compras de dólares e a valorização desta moeda.

Divisas........................quarta-feira.....................terça-feira

Euro/dólar....................1,1359..........................1,1379

Euro/libra....................0,86248........................0,86296

Euro/iene......................183,75.........................183,89

Dólar/iene.....................161,60............................161,60