Trincão alerta para transições dos colombianos mas não falou com Suárez

O extremo Francisco Trincão alertou na sexta-feira para o risco que Portugal corre com as transições da Colômbia, adversária na terceira ronda do Grupo K do Mundial2026 de futebol, assegurando não ter falado com Luis Suárez.

"Temos de ter respeito, é uma seleção que tem grandes jogadores. Temos de ter cuidado, é forte na transição, vão pressionar e será um jogo difícil", disse conferência de imprensa no Gardens North County District, em Palm Beach, local de treinos da seleção lusa.

O avançado do Sporting, de 26 anos, disse ainda que não ter falado com o seu companheiro de clube Luis Suárez, avançado que tem sido titular nos 'cafeteros', mas que o central Gonçalo Inácio já deu umas indicações.

"Não falei com o Suárez. De certeza que, no final do jogo, vamos falar, mas o Inácio já falou sobre o Luis, é defesa e está mais atento a isso", frisou.

Trincão, que soma 19 internacionalizações e três golos, reafirmou que a partida será difícil e garantiu que está pronto para ajudar "seja de que forma for", explicando que o calor pode tirar alguma velocidade ao jogo.

"A velocidade do jogo pode ser afetada devido ao calor, mas vamos estar preparados pelos treinos que já fizemos aqui", referiu.

O extremo, que foi suplente utilizado na vitória frente ao Uzbequistão (5-0), defendeu ainda que Portugal tem de pensar na fase de grupos e só depois analisar a fase seguinte.

"A nossa principal ideia era jogar estes três jogos e depois fazer contas. Sabemos da importância do jogo com a Colômbia e não queremos pensar muito no que vem à frente", concluiu.

Portugal defronta hoje a já apurada Colômbia, em Miami, às 19:30 locais (00:30 de domingo em Lisboa), numa partida da terceira e última jornada do Grupo K, que será arbitrada pelo australiano Alireza Faghani.

A seleção portuguesa chega a esta partida depois de ter empatado com a República Democrática do Congo (1-1) na estreia e de ter goleado o Uzbequistão (5-0), na segunda ronda, em jogos realizados em Houston.

A Colômbia lidera o Grupo K com seis pontos, seguida de Portugal, no segundo posto, com quatro, da RD Congo, que é terceira, com um, e do Uzbequistão, último, ainda a zero.

O Mundial2026, o primeiro alargado a 48 seleções, realiza-se entre 11 de junho e 19 de julho, nos Estados Unidos, no México e no Canadá.