2.º ciclo do ensino básico registou a maior taxa de transição na Madeira

O 2.º ciclo do ensino básico registou, no ano lectivo 2024/2025, a mais elevada taxa de transição/conclusão entre os vários níveis de ensino na Região Autónoma da Madeira, atingindo os 98,5%. O valor representa um aumento de 0,2 pontos percentuais face ao ano lectivo anterior, segundo os dados divulgados pela Direção Regional de Estatística da Madeira (DREM).

A DREM actualizou a 'Série Retrospetiva da Educação da Região Autónoma da Madeira' com os dados definitivos do Ensino Não Superior relativos ao ano lectivo de 2024/2025. Os dados foram disponibilizados pelo Observatório de Educação da Região Autónoma da Madeira (OERAM), enquanto unidade nuclear da Direção Regional de Administração Escolar (DRAE), da Secretaria Regional de Educação, Ciência e Tecnologia.

Totalizaram-se 37.103 alunos inscritos/matriculados no ano lectivo 2024/2025, desde a Educação Pré-escolar ao Ensino Secundário, o que representa uma diminuição de 2,0% face ao ano lectivo precedente. Tendo em conta a natureza institucional, o ensino público absorveu 77,1% das inscrições/matrículas e o ensino privado 22,9%.

O número de alunos inscritos na Educação Pré-escolar diminuiu 2,8% face ao ano lectivo anterior (menos 173 inscritos), abrangendo 6.094 crianças.

Nos cursos orientados para jovens contabilizaram-se 29.493 alunos, desde o 1.º Ciclo do Ensino Básico ao Ensino Secundário, menos 406 alunos que no ano letivo anterior (-1,4%), respetivamente.

Em 2024/2025, estavam matriculados 21.720 alunos no Ensino Básico: 9.579 no 1.º Ciclo, 4.214 no 2.º Ciclo e 7.927 no 3.º Ciclo. Face ao ano lectivo anterior, registou-se no 1.º Ciclo do Ensino Básico um aumento de 2,9% (mais 273 alunos), enquanto o número de alunos matriculados no 2.º e no 3.º ciclos diminuiu 6,4% e 1,9%, respectivamente. No ano lectivo em análise, o Ensino Secundário contou com 9.289 alunos matriculados, menos 4,1% que no ano letivo precedente.

Por sua vez, o número de alunos que participaram em cursos orientados para adultos, que inclui ensino recorrente, cursos de Educação e Formação de Adultos (EFA), formações modulares e em processos de reconhecimento, validação e certificação de competências (RVCC), totalizou 1 516 alunos. Em particular, o número de adultos que participaram em cursos EFA reduziu-se em 9,5% (menos 83 indivíduos) e o número dos que estavam em processos de RVCC diminuiu 11,0% em relação ao ano letivo anterior (menos 20 indivíduos).

A taxa de transição/conclusão do 1.º Ciclo, a taxa fixou-se nos 98,4%, representando uma diminuição de 0,1 p.p.. No 3.º Ciclo, registou-se uma taxa de 94,2% (-0,2 p.p.), enquanto no Ensino Secundário a taxa foi de 89,2%, traduzindo um acréscimo de 0,2 p.p..

"No ano letivo 2024/2025, estiveram em funções (letivas e não letivas) 5.706 docentes desde a Educação Pré-escolar ao Ensino Secundário, incluindo as Escolas Profissionais, menos 54 docentes que no ano letivo anterior. Apenas nas Escolas Profissionais a proporção de docentes com menos de 40 anos superou a proporção de docentes com 60 ou mais anos, contabilizando-se 19,2% e 8,6% dos docentes, respetivamente. Do total de docentes, 5.087 pertenciam às escolas públicas, 91,0% dos quais integrados no quadro", refere o comunicado enviado pela DREM.

O pessoal não docente do ensino não superior fixou-se em 3.868 pessoas, mais 2,2% do que no ano lectivo 2023/2024.