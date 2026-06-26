Missão portuguesa é especializada no resgaste em estruturas colapsadas

A equipa portuguesa que vai em missão para a Venezuela é especializada na vertente de busca e resgaste em estruturas colapsadas e os 62 elementos têm "muita experiência" em cenários de sismos, segundo a Proteção Civil.

"Apesar de ser um cenário de grande complexidade e difícil, estamos em crer que a força que vamos enviar, pela sua experiência em outros teatros de operações e pela sua capacidade técnica, dá muita confiança no trabalho que vai desenvolver na Venezuela", disse à Lusa o segundo comandante nacional de emergência e proteção civil, José Ribeiro.

A missão portuguesa para ajudar nas buscas e salvamento após os sismos na Venezuela deverá partir ainda hoje, segundo o ministro da Administração Interna.

No entanto, José Ribeiro ressalvou que apenas se sabe que os 62 elementos vão num voo militar disponibilizado pela Força Aérea, mas "ainda sem hora e local de saída".

Fazem parte da missão 27 elementos da GNR, 15 do regimento sapadores bombeiros de Lisboa, 10 elementos do INEM e 11 da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC).

O segundo comando sublinhou que estes profissionais têm "muita experiência em outros teatros de operações desta tipologia de eventos", tendo já participada em anteriores missões de apoio a países afetados por sismos.

A missão portuguesa está integrada no Mecanismo Europeu de Proteção Civil, apesar de partir de Portugal num voo exclusivo e de alguns países da União Europeia terem já chegado à Venezuela.

"As autoridades da Venezuela solicitaram apoio ao Mecanismo Europeu de Proteção Civil, pedindo equipas na vertente de busca e resgaste em estruturas colapsadas e Portugal de imediato iniciou a preparação de uma força conjunta", afirmou.

Sobre o cenário que os 62 elementos da equipa portuguesa vão encontrar, José Ribeiro afirmou que será "de catástrofe" e de um país que sofreu em simultâneo dois sismos que "afetaram de uma forma muito severa um conjunto de infraestruturas quer do edificado, mas também tudo o que são as infraestruturas de apoio", nomeadamente das redes de energia, dados e abastecimento de água

De acordo com o segundo comandante da ANEPC, este cenário "é um fator adicional de maior complexidade na gestão da operação".

José Ribeiro manifestou esperança de que a equipa portuguesa possa ainda encontrar sobreviventes, tendo em conta "a experiência e o histórico" em outros países com uma devastação idêntica.

O responsável explicou aquilo que a equipa portuguesa vai fazer no imediato quando chegar à Venezuela: "Fazer a instalação de uma base de operações, um planeamento que já está curso. Falar com as autoridades locais que estão responsáveis pela gestão da operação para receber informação relevante e serem atribuídos locais para trabalhar".

José Ribeiro disse também que os portugueses vão "privilegiar articulação" com as autoridades locais, Mecanismos Europeus de Proteção Civil e Nações Unidas, enquanto no terreno "vão realizar as tarefas habituais de reconhecimento do setor, operações de buscas e localização de sobreviventes".

Avançou ainda que o planeamento feito para a duração da missão portuguesa foi de 10 dias e mais dois de reserva, tendo sido também o que foi feito pelas forças internacionais que estão no terreno.

Pelo menos nove portugueses e lusodescendentes morreram nos sismos de quarta-feira na Venezuela.

Portugal e outros sete países da União Europeia vão enviar equipas de busca e salvamento para a Venezuela.

Segundo o último balanço oficial, os dois sismos, de magnitude 7,2 e 7,5, com 38 segundos de intervalo, provocaram pelo menos 589 mortos e 2.980 feridos.

Dezenas de edifícios ruíram ou ficaram gravemente danificados na capital, Caracas, e na região de La Guaira, uma das mais afetadas.