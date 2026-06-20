MNE acompanha "com preocupação" incêndio na República Dominicana mas portugueses estão bem

O Ministério dos Negócios Estrangeiros (MNE) disse hoje estar a acompanhar "com preocupação" o incêndio num 'resort' em Bayahibe, na República Dominicana, onde estavam oito cidadãos portugueses que "se encontram bem de saúde".

Numa nota oficial, o MNE acrescentou que "a Embaixada de Portugal na Cidade do México, assim como o cônsul honorário naquela região, estão a acompanhar de perto a situação dos oito cidadãos portugueses que se encontravam naquele local".

"Todos se encontram bem de saúde. Está a decorrer o processo de realojamento de forma a assegurar o seu regresso a Portugal nas condições adequadas", avançou o ministério.

Na mesma mensagem, a diplomacia portuguesa expressou "sentidas condolências à família da vítima mortal, de nacionalidade italiana, e solidariedade para com todos os afetados".

A massive fire ripped through a popular Dominican Republic resort, forcing nearly 1,700 guests to evacuate and leaving one person dead.



Videos from the scene show towering flames engulfing sections of the Viva Wyndham Dominicus Beach Hotel as emergency crews battled the… pic.twitter.com/Tlg8jJPJqU — Fox News (@FoxNews) June 20, 2026

Uma cidadã italiana morreu na sexta-feira à noite devido a complicações decorrentes de um incêndio que destruiu parte do Hotel Viva Dominicus Beach by Wyndham, no município costeiro dominicano de Bayahibe (leste) e que obrigou à retirada de 1.690 hóspedes.

As autoridades de emergência dominicanas, citadas pela agência de notícias espanhola EFE, referiram que Franchezca Valentino morreu enquanto recebia tratamento num hospital, devido à inalação de fumo.

Aerial view of the massive fire that engulfed the Viva Dominicus Beach Resort in the Dominican Republic. One person (a 46-year-old Italian tourist) tragically killed, several injured, and nearly 1,700 guests/staff evacuated as flames tore through the beachfront property.



Fire… https://t.co/BV5dswv0l9 pic.twitter.com/945brI9ek1 — TaraBull (@TaraBull) June 20, 2026

Um relatório preliminar da Direção de Serviços de Emergência Pré-Hospitalar indicou que pelo menos 10 pessoas receberam assistência médica, incluindo hóspedes, visitantes e membros das equipas de resposta que participaram nos esforços de controlo e mitigação do incêndio.

O incêndio, de origem desconhecida, alastrou rapidamente devido aos telhados de palha que cobriam grande parte das áreas comuns do hotel. Um hotel próximo, operado pela mesma cadeia, não sofreu danos, disseram as autoridades, acrescentando que as pessoas retiradas foram transferidas para hotéis próximos.

As atividades turísticas em Bayahibe e arredores mantêm-se inalteradas e continuam a funcionar com segurança e normalidade, afirmaram as autoridades. O destino turístico de Bayahibe pertence à província de La Altagracia, que inclui Punta Cana.