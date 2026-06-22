Os CTT vão continuar a pagar o Mecanismo de Continuidade Territorial?

A continuidade dos pagamentos do antigo Subsídio Social de Mobilidade, agora Mecanismo de Continuidade Territorial, através dos CTT foi apresentada como uma garantia importante para os residentes da Madeira e do Porto Santo. A questão, porém, não está apenas em saber se os CTT continuam. Está em perceber em que termos continuam e se essa continuidade corresponde a uma solução nova ou à execução de um mecanismo já previsto. A resposta é menos simples do que a frase política sugere. A questão torna-se ainda mais pertinente porque muitos leitores nos questionam por este facto.

Os pagamentos do MCT/SSM nos balcões dos CTT deverão arrancar a partir de 1 de Julho de 2026. Mas não funcionarão como um canal universal para todos os pedidos. A informação mais recente indica que os CTT irão cobrir as situações já previstas até aqui, designadamente facturas emitidas em nome de entidades colectivas e emparelhamentos, em que um dos bilhetes one way tenha sido emitido até 15 de Janeiro de 2026. Além disso, passam a abranger pedidos apresentados por agências de viagens em nome dos seus clientes, mediante autorização expressa, relativamente a bilhetes emitidos desde 6 de Junho de 2026.

Este ponto é essencial. Os CTT continuam, mas continuam com limites.

Os pedidos referentes a facturas emitidas em nome dos próprios beneficiários, para pagamento directo aos mesmos, deverão continuar a ser submetidos exclusivamente através da plataforma electrónica. Ou seja, o balcão físico não substitui a plataforma nem passa a ser a porta de entrada para todos os beneficiários. Será um canal complementar, aplicável a situações específicas.

Também há uma diferença relevante quanto ao momento do pedido. Nos CTT, os pedidos só podem ser submetidos depois da realização da viagem. Já pela plataforma electrónica, os pedidos directamente associados aos beneficiários seguem o circuito próprio definido para esse canal.

O enquadramento legal ajuda a perceber por que razão a leitura deve ser prudente. A Lei n.º 23/2026, de 1 de Junho, que alterou o regime do subsídio e o passou a designar Mecanismo de Continuidade Territorial, já previa a necessidade de mecanismos alternativos ou paralelos à plataforma electrónica, sobretudo num contexto de transição e adaptação dos sistemas. A existência de um canal complementar não surge, portanto, como uma invenção administrativa de última hora.

O que estava por resolver era a operacionalização: quando arrancariam os pagamentos, que pedidos seriam aceites, como seriam tratados os casos das agências de viagens, que situações ficariam nos CTT e quais teriam de seguir exclusivamente pela plataforma.

A documentação conhecida mostra precisamente essa evolução. Primeiro, havia a indicação de que decorriam adaptações à parametrização informática da plataforma, para aceitar pedidos relativos a bilhetes emitidos desde 6 de Junho de 2026, com valores superiores aos antigos limites ao custo elegível. Depois, admitiu-se que determinados pedidos teriam de aguardar. Mais tarde, foi apontada a data de 1 de Julho de 2026 para o início dos pagamentos nos CTT, nos casos em que a submissão pela plataforma não fosse possível.

A informação entretanto actualizada vem clarificar o alcance desse canal. Os CTT poderão processar pedidos de agências de viagens em nome dos clientes, desde que exista autorização expressa, e o valor será transferido para conta bancária titulada pela agência. Já os pedidos feitos em nome dos beneficiários, com pagamento directo aos próprios, continuam exclusivamente na plataforma electrónica.

É esta distinção que impede uma leitura simplista. Dizer apenas que “os CTT vão continuar a pagar” é verdadeiro, mas não chega. Falta explicar que os CTT não serão uma solução aberta a todos os pedidos, nem representam uma alternativa geral à plataforma electrónica.

Também é impreciso apresentar a continuidade dos CTT como se tivesse nascido apenas de uma intervenção posterior. A lei já enquadrava a existência de canais paralelos ou complementares. O que foi necessário foi confirmar a sua execução prática, ajustar sistemas e definir procedimentos.

A diferença entre previsão legal e funcionamento efectivo é o centro deste fact-check. A lei abriu o caminho. A máquina administrativa teve de o pôr em prática. Entre uma coisa e outra houve dúvidas, atrasos, contactos, adaptações e esclarecimentos sucessivos.

Por isso, a continuidade dos CTT deve ser lida em dois planos. No plano legal, não é uma novidade absoluta. No plano operacional, é uma confirmação relevante, porque permite dar resposta a casos concretos que a plataforma ainda não absorvia plenamente, em especial pedidos apresentados por agências de viagens e situações fora do circuito normal do beneficiário individual.

É verdadeiro que os CTT continuarão a assegurar pagamentos do MCT/SSM a partir de 1 de Julho de 2026. Mas é incompleto apresentar essa continuidade como uma conquista autónoma, uma solução universal ou uma novidade absoluta.

A informação disponível mostra que os CTT funcionarão como canal complementar e limitado a situações específicas: facturas em nome de entidades colectivas, emparelhamentos e pedidos apresentados por agências de viagens em nome dos clientes, mediante autorização expressa. Os pedidos em nome dos próprios beneficiários, para pagamento directo aos mesmos, continuarão exclusivamente através da plataforma electrónica.

Em rigor, os CTT não foram descobertos à última hora. Foram uma solução prevista e agora operacionalizada com limites. A novidade não está na existência do canal, mas na clarificação das regras, da data de arranque e dos casos que poderão ser tratados fora da plataforma.