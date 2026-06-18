Forum Madeira promove workshop gratuito sobre alimentação saudável fora de casa

O Forum Madeira vai promover no próximo dia 20 de junho, sábado, às 17 horas, na Praça Central, mais uma edição do workshop 'Forum Saudável', desta vez dedicado ao tema 'Opções equilibradas na restauração', com o objectivo de ajudar a população a fazer escolhas alimentares mais saudáveis quando come fora de casa.

A iniciativa, de participação gratuita mediante inscrição na aplicação do centro comercial, será dinamizada pela nutricionista Joana Abreu, fundadora da marca 'Leve para a Vida', que irá partilhar estratégias práticas e acessíveis para manter uma alimentação equilibrada em contexto de restauração.

Durante a sessão, Joana Abreu pretende abordar soluções simples e económicas, demonstrando que “é possível fazer escolhas inteligentes sem comprometer a carteira”, num formato interativo que privilegia a partilha de experiências e o esclarecimento de dúvidas em tempo real.

O Forum Madeira destaca, em nota enviada, que este projecto reforça o seu compromisso com a promoção do bem-estar e da saúde da comunidade, através de acções de educação alimentar que procuram ser práticas e acessíveis.

A participação no evento é gratuita, mas requer inscrição prévia através da APP do Forum Madeira.