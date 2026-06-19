Tiroteio em Times Square causou pânico entre a multidão

Um tiroteio em Times Square causou ontem pânico entre turistas e outras pessoas que circulavam na famosa praça de Nova Iorque, com o disparo de vários tiros a fazerem com que as pessoas corressem em todas as direções.

A polícia informou que um suspeito, um adolescente, foi rapidamente perseguido e detido.

Já o corpo de bombeiros da metrópole adiantou que uma pessoa foi levada para o hospital, embora não tenham sido divulgados mais detalhes.

Um vídeo de uma webcam mostra pelo menos duas pessoas vestidas de preto a entrar no cruzamento movimentado e a abrir fogo com o que parecem ser pistolas.

Podem ver-se transeuntes em pânico a correr para se afastar ou a baixar-se para se protegerem enquanto os suspeitos fogem pela rua, perseguidos por vários polícias que patrulhavam o ponto turístico.

O tiroteio sucedeu a poucos metros de um carro da polícia estacionado.

O incidente ocorreu por volta das 15:40 (20:40 em Lisboa), depois de o desfile dos New York Knicks, campeões da NBA, ter tomado as ruas da zona baixa de Manhattan.

As autoridades informaram que 10.000 polícias foram mobilizados para garantir a segurança do evento que homenageava a primeira equipa campeã dos Knicks em 53 anos.

Um jovem de 17 anos foi baleado no passado fim de semana no coração de Times Square, onde os adeptos festejavam a última vitória dos Knicks sobre os San Antonio, de acordo com a polícia.

A vítima foi encaminhada para o hospital pela polícia, pois uma ambulância não conseguia passar pela multidão.