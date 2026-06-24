Funchal junta-se à caminhada nacional 'Portugal pela Paz' no próximo domingo

O Funchal associa-se à iniciativa nacional 'Portugal pela Paz', acolhendo uma caminhada no próximo domingo, dia 28 de Junho. O evento tem como objectivo enviar uma mensagem simbólica de fraternidade, cooperação e não-violência, num momento global marcado pelo aumento de conflitos e sofrimento humano.

A iniciativa, descrita como cívica, pacífica, apartidária e aberta a todos os cidadãos, será realizada em silêncio e num espírito de recolhimento. Segundo a organização, o propósito não é protestar contra terceiros, mas, sim, expressar de forma positiva o desejo de um mundo com maior compaixão e esperança.

A concentração está marcada para as 16h00 no Jardim Almirante Reis, com o início do percurso agendado para as 17h00. Os participantes seguirão integralmente pelos passeios pedonais da Avenida do Mar, Avenida Arriaga, Avenida do Infante e Rua Dr. Pita, terminando na Quinta Magnólia. A atividade tem uma duração prevista de cerca de três horas.

Mais informação sobre o evento em https://www.portugalpelapaz.pt.