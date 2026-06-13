Acordo de paz entre Irão e Estados Unidos deverá ser finalizado "nas próximas 24 horas"

O acordo de paz entre Irão e Estados Unidos da América deverá ser finalizado "nas próximas 24 horas", disse hoje o primeiro-ministro do Paquistão, que tem operado como mediador nas conversações.

"Estamos mais perto que nunca de um acordo de paz. Com a finalização prevista para as próximas 24 horas, o Paquistão está a preparar-se para a assinatura eletrónica do acordo de paz imediatamente a seguir, seguindo-se conversações a nível técnico na próxima semana", escreveu hoje Shehbaz Sharif na plataforma X (antigo Twitter).