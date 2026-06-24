Papa e cardeais analisam papel da Igreja para favorecer a paz

O impacto das tensões e conflitos internacionais nas comunidades católicas vai dominar o segundo consistório extraordinário do pontificado de Leão XIV, sexta-feira e sábado.

Também as iniciativas que a Igreja Católica pode promover para favorecer a reconciliação, a convivência e a paz vão estar em foco na reunião de dois dias do Papa e dos cardeais de todo o mundo

Este consistório dá continuidade à intenção expressa por Leão XIV de convocar um encontro extraordinário, com caráter anual, para aprofundar "a colegialidade", a escuta mútua e a participação na tomada de decisões na Igreja.

Os trabalhos começam na sexta-feira, com uma missa na basílica de São Pedro presidida pelo Papa.

O principal bloco sobre a situação internacional decorre à tarde, com a sessão intitulada "A cultura do poder e a civilização do amor", introduzida pelo cardeal argentino Víctor Manuel Fernández, prefeito do Dicastério para a Doutrina da Fé.

Com base num capítulo da primeira encíclica de Leão XIV "Magnifica humanitas", os cardeais vão analisar de que forma as tensões e os conflitos afetam as Igrejas e os povos, e que linguagens, atitudes e práticas podem contribuir para a reconciliação e a paz.

No sábado, a reflexão social vai prosseguir com a sessão "Construir o bem: as oficinas do nosso tempo", apresentada pelo cardeal sul-africano Stephen Brislin.

Na última sessão do consistório vai ser abordado o caminho de implementação do Sínodo, onde o cardeal maltês Mario Grech vai apresentar o documento preparatório das assembleias sinodais previstas para 2027 e 2028.

O consistório termina no sábado à tarde, na Nova Sala do Sínodo, com um diálogo direto à porta fechada com Leão XIV, no qual os cardeais poderão fazer intervenções livres com uma duração máxima de três minutos.

Como encerramento definitivo da agenda oficial, na segunda-feira, 29 de junho, solenidade dos santos apóstolos Pedro e Paulo, o Papa vai presidir à tradicional missa na basílica de São Pedro.

Leão XIV celebrou o primeiro consistório ordinário a 13 de junho de 2025.

O encontro extraordinário de janeiro foi o primeiro deste tipo desde o convocado pelo então Papa Francisco (2013-2025) em agosto de 2022, que se centrou na reforma da Cúria Romana e na nomeação de novos cardeais.