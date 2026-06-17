Jorge Carvalho realça papel fundamental das universidades seniores da Madeira

O VidaMar acolheu esta quarta-feira a sessão de abertura do VI Congresso das Universidades Seniores da RAM, evento que tem o apoio da Câmara Municipal do Funchal.

Para Jorge Carvalho, presente nesta sessão de abertura, as universidades seniores são fundamentais até pela “longevidade cada vez mais significativa”, bem como pela “sociedade que cada vez mais cuida dos seus” e acompanha-os ao longo da vida.

O presidente da Câmara Municipal do Funchal realçou ainda a partilha existente nos espaços das Universidades Seniores, lembrando o início da USF (Universidade Sénior do Funchal) que arrancou há 19 anos.

Esta instituição conta, presentemente, com 162 alunos, “um número já bastante significativo”, como salientou o autarca, que igualmente agradeceu o trabalho realizado pelos colaboradores que dedicam o seu tempo à Universidade Sénior do Funchal e também a outras instituições similares.

A Universidade Sénior do Funchal foi a primeira universidade sénior da Região Autónoma da Madeira, criada através de uma parceria entre a Câmara Municipal do Funchal e a Universidade da Madeira. A sua génese assentou na convicção de que a aprendizagem não tem idade e de que o conhecimento deve permanecer acessível a todos ao longo da vida.

Desde a sua criação, a Universidade Sénior do Funchal teve como principal objectivo proporcionar às pessoas em idade de reforma, ou com mais de 50 anos, a oportunidade de continuar a adquirir, aprofundar e actualizar conhecimentos, num ambiente de partilha, convivência e enriquecimento pessoal.

A Câmara Municipal do Funchal assumiu, desde o início, o compromisso de promover um modelo de ensino diferente, centrado na valorização das pessoas seniores e no reconhecimento do seu papel fundamental na sociedade. Este projecto educativo desenvolve-se em regime não formal, sem atribuição de grau académico, enquadrando-se nos princípios da formação ao longo da vida.

O VI Congresso das Universidades Seniores da RAM prossegue durante todo o dia com uma conferência em que participam vários oradores, sendo de destacar, na parte da tarde, as apresentações culturais das dez Universidades Seniores da Região.

A sessão de encerramento acontece às 17h30 e será presidida pela vereadora Helena Leal da Câmara Municipal do Funchal.