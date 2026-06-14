Papa agradece "entusiasmo e devoção" com que foi recebido em Espanha

O Papa Leão XIV agradeceu hoje ao povo espanhol o "entusiasmo e a devoção" com que o acolheram durante a visita apostólica de uma semana a Espanha, manifestando um agradecimento especial ao rei Felipe VI.

"Expresso, antes de mais, a minha gratidão ao Senhor pela viagem apostólica que me concedeu realizar em Espanha. Agradeço ao povo espanhol que me acolheu com grande entusiasmo e devoção. Estou agradecido de modo especial a Sua Majestade o Rei", afirmou o pontífice, após a oração dominical do Ângelus.

Leão XIV agradeceu ainda "com afeto aos bispos, a todas as comunidades visitadas e à inteira Igreja que está em Espanha".

"Que Deus abençoe sempre Espanha", acrescentou.

Durante a visita de sete dias a Espanha, o Papa passou por Madrid, Barcelona, Gran Canária e Tenerife, participando em 21 eventos que reuniram mais de 2,5 milhões de pessoas, segundo dados da organização.

O pontífice regressou a Roma num avião oficial espanhol, um Falcon disponibilizado pelo rei Felipe VI, depois de o voo da Iberia inicialmente previsto para o regresso ter sofrido uma avaria técnica em Tenerife.