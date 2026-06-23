Mais de 8 toneladas de redes de pesca recolhidas no Pacto da Bioeconomia Azul

Mais de oito toneladas de redes de pesca de portos do Algarve foram recolhidas e encaminhadas para valorização, no âmbito do Pacto da Bioeconomia Azul, divulgou hoje a empresa responsável.

O Pacto da Bioeconomia Azul foi um projeto inserido no Plano de Recuperação e Resiliência (PRR), no valor de 139 milhões de euros de investimento até 2026. A empresa Luságua, do Grupo Aquapor, foi uma das participantes no Pacto.

No âmbito da participação no projeto a empresa recolheu e reencaminhou para valorização na cadeia têxtil 8,5 toneladas de redes de pesca nos portos de Olhão e Quarteira.

A Luságua esteve integrada no "vertical têxtil", num projeto de desenvolvimento de uma nova linha de vestuário e calçado incorporando biomassa de algas e material proveniente de redes de pesca recuperadas.

O Pacto da Bioeconomia Azul apoiou o desenvolvimento de 52 novos produtos, processos e serviços resultantes da incorporação de recursos da bioeconomia azul em cadeias de valor existentes ou novas.