Galeria Tratuário promove 'workshop' de 'Criação de Música Generativa' com Usof

Conforme já noticiou o DIÁRIO, a Galeria Tratuário recebe Usof, no dia 27 de Junho, para actuar na 9.ª edição das 'Funchal City Sessions'.

Usof vem à Galeria Tratuário., Foto Madalena Ribeiro

Para além do concerto, Usof, nome artístico de João Rochinha, orientará o workshop 'Criação de Música Generativa', a realizar-se na Galeria, no dia 26 de Junho, às 18 horas, dirigido ao público interessado nos processos de criação de música generativa. Uma sessão dedicada às técnicas de composição MIDI que o artista utiliza no seu trabalho enquanto produtor.

A partir de uma simples ideia melódica, os participantes irão explorar processos de criação capazes de dar origem a peças completas para ensembles de instrumentos virtuais ou reais. A sessão inclui também uma apresentação de técnicas de processamento sonoro na criação de texturas, atmosferas e ambientes experimentais. Galeria Tratuário

A participação neste workshop é gratuita, mediante a inscrição prévia através do formulário: https://forms.gle/Y5X9w5RjwCJExEcU7.