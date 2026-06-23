Obrigados a vencer e a convencer

Correio da Manhã:

- "Empresa falida recebeu 13,3 milhões do PRR. Startup tinha atividade na área da inteligência artificial"

- "Portugal-Uzbequistão. Ordem para rematar. Seleção tem jogo decisivo"

- "Cabo Verde empata com Uruguai e sonha com passagem"

- "Número de imigrantes dispara e população em Portugal sobe para 11,4 milhões"

- "Histórico do crime. Cadastrado detido por assaltar e amarrar padre"

- "Kiara tinha 4 anos. Justiça falha na morte de menina em Santarém"

- "Na A11. Avaria em carro de luxo provoca acidente mortal"

- "Viana do Castelo. Empresária morre à frente do marido"

- "Reino Unido. Starmer anuncia demissão e abre portas a Burnham"

Público:

- "Secretas não foram avisadas das ameaças contra Montenegro e Marcelo"

- "Reino Unido. Nos dez anos do 'Brexit' cai mais um primeiro-ministro"

- "Investimento. Fundo soberano avança quando Estado está a sair das empresas"

- "Proposta. Associações dizem que PSU criminaliza a pobreza"

- "Espanha. Ex-ministro de Sánchez condenado a 24 anos de prisão"

- "Marcelo Viana. 'A profissão de professor de Matemática é a mais difícil do mundo'"

- "Mundial 2026. Lionel Messi reescreve recorde de golos, Portugal tenta limpar imagem frente a Uzbequistão"

- "População. 'Precisamos de pessoas'. País chega aos 11,4 milhões de habitantes"

Jornal de Notícias:

- "Consultas médicas online crescem num mercado que ainda está por regular"

- "Mundial 2026. Dar à perna"

- "Joss Stone. 'Onde a língua portuguesa é falada há amor'"

- "Viagem aos preparativos da noite mais longa e tradicional do Porto"

- "Famílias. 'Então se o hotel fica na praia, em que é que isso os vai afetar?'"

- "Uzbequistão. O país das madrassas e dos minaretes brilhantes"

- "Clima. Segunda onda de calor num mês pode parar escolas e comboios"

- "Vila do Conde. Trio ameaça cortar dedos a jovem padre em assalto"

Diário de Notícias:

- "Valor médio do crédito à habitação duplicou nos últimos dez anos"

- "Reino Unido. Starmer demite-se e deixa porta aberta à 'coroação' do 'rei do Norte'"

- "Luís Castro. 'Táticas a mais? Não, a criatividade vem da organização e não do caos'"

- "Justiça. Morte de Odair: 'Legítima defesa em excesso não é legítima defesa'"

- "Negociações. Irão aceita inspeções nucleares e EUA levanta sanções ao petróleo"

- "Estatísticas. Entraram por dia em Portugal 581 novos imigrantes entre 2021 e 2025"

- "Parlamento. Voto no Pacote Laboral foi surpresa para a maioria da bancada do Chega"

- "Teatro. Fundação Inatel investe 400 mil euros no Teatro Trindade"

- "Uzbequistão. Martínez prepara mudanças na defesa"

Negócios:

- "Governo vai usar dívida para entrar em empresas relevantes"

- "Famílias voltam a pedir mais crédito com taxa variável"

- "Custo da luz pode vir a depender da hora e local de consumo"

- "Radar África. Golpistas da Guiné-Bissau criam golpe fantasma"

- "Pagamentos. Euro digital à prova sem certezas de que consiga sobreviver"

- "Construção. Arrestadas as ações da Elevolution na Rotas do Algarve"

- "Regulação. Regras para ter acesso ao espaço vão ter mão portuguesa"

- "Obituário. Greenspan, o 'maestro' da Fed que seguia a venda de boxers"

Jornal Económico:

- "Novo crédito à habitação dispara 35% em 2025"

- "Lusíadas investe 60 milhões em novo hospital em Faro"

- "Produtores exigem que guerra de preços do leite nos hipermercados seja fiscalizada"

- "Lideres agradecem a Starmer, Farage exige eleições"

- "Portugal com maior fatia de apoios da UE para as tempestades"

- "Bain diz que CEO têm menos capacidade para resolver crises"

- "Pedro Ventaneira acompanha José Furtado na administração do BCI"

- "Justiça? Onde? Manifesto dos 50+ diz que nada melhorou e há abusos"

Record:

- "Mundial. Portugal-Uzbequistão. Às ordens de Portugal. Um dia para esquecer a estreia. Missão é garantir a 1.ª vitória"

- "Alterações no onze. Rúben Dias certo. Semedo, Conceição e Félix prováveis"

- "Martínez. 'Passámos momentos difíceis'"

- "Argentina 2-0 Aústria. Messi bisa e é o melhor marcador da história dos mundiais"

- "Benfica. 'Não sei se renovo', António Silva deixa futuro em aberto"

- "Sporting. Alvalade em mudança. Tudo sobre as obras no estádio"

- "FC Porto. Granaas empolgado. 'Querem que faça a pré-época'"

O Jogo:

- "Mundial'2026. Portugal-Uzbequistão. 18H00. Craques da Série A, Rafael Leão e Francisco Conceição, num ataque com Ronaldo para enfrentar a seleção uzbeque do italiano Cannavaro. Dolce fare muito."

- "Roberto Martínez muda na frente perante obrigação de vencer"

- "França-Iraque: primeiro jogo interrompido pelo mau tempo"

- "FC Porto. Dois planos para Granaas"

- "Pré-época passa por Farioli"

- "Vai ser integrado na equipa B"

- "Lugares anuais: novos preços e outras novidades"

- "Benfica. António Silva admite contactos entre representantes e SAD encarnada. 'Não sei se vou renovar'"

- "Sudakov já trabalha no Seixal"

- "Sporting. Maxi Araújo admite sair. Está em grande no Mundial: voltou a marcar e assistiu"

- "Dizem italianos: Jorge Mendes ajuda Amorim a ter Hjulmand"

- "Braga. Quatro reforços no arranque"

A Bola:

- "Portugal-Uzbequistão. Mudar para ganhar"

- "Regresso de Rúben Dias e alterações na frente"

- "Martínez prepara novidades no apoio a CR7"

- "Messi bisa e é o melhor marcador de sempre em Mundiais. Argentina 2-0 Áustria. Uruguai 2-2 Cabo Verde. Nova Zelândia 1-3 Egito"

- "Benfica. 'Às vezes a culpa é do António'"

- "Sporting. Luis Suárez é para ficar"

- "FC Porto. Granaas arranca com os graúdos"

- "Entrevista. Guarda-redes André Sousa termina carreira no futsal com 'muito orgulho'"