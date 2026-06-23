Obrigados a vencer e a convencer
Correio da Manhã:
- "Empresa falida recebeu 13,3 milhões do PRR. Startup tinha atividade na área da inteligência artificial"
- "Portugal-Uzbequistão. Ordem para rematar. Seleção tem jogo decisivo"
- "Cabo Verde empata com Uruguai e sonha com passagem"
- "Número de imigrantes dispara e população em Portugal sobe para 11,4 milhões"
- "Histórico do crime. Cadastrado detido por assaltar e amarrar padre"
- "Kiara tinha 4 anos. Justiça falha na morte de menina em Santarém"
- "Na A11. Avaria em carro de luxo provoca acidente mortal"
- "Viana do Castelo. Empresária morre à frente do marido"
- "Reino Unido. Starmer anuncia demissão e abre portas a Burnham"
Público:
- "Secretas não foram avisadas das ameaças contra Montenegro e Marcelo"
- "Reino Unido. Nos dez anos do 'Brexit' cai mais um primeiro-ministro"
- "Investimento. Fundo soberano avança quando Estado está a sair das empresas"
- "Proposta. Associações dizem que PSU criminaliza a pobreza"
- "Espanha. Ex-ministro de Sánchez condenado a 24 anos de prisão"
- "Marcelo Viana. 'A profissão de professor de Matemática é a mais difícil do mundo'"
- "Mundial 2026. Lionel Messi reescreve recorde de golos, Portugal tenta limpar imagem frente a Uzbequistão"
- "População. 'Precisamos de pessoas'. País chega aos 11,4 milhões de habitantes"
Jornal de Notícias:
- "Consultas médicas online crescem num mercado que ainda está por regular"
- "Mundial 2026. Dar à perna"
- "Joss Stone. 'Onde a língua portuguesa é falada há amor'"
- "Viagem aos preparativos da noite mais longa e tradicional do Porto"
- "Famílias. 'Então se o hotel fica na praia, em que é que isso os vai afetar?'"
- "Uzbequistão. O país das madrassas e dos minaretes brilhantes"
- "Clima. Segunda onda de calor num mês pode parar escolas e comboios"
- "Vila do Conde. Trio ameaça cortar dedos a jovem padre em assalto"
Diário de Notícias:
- "Valor médio do crédito à habitação duplicou nos últimos dez anos"
- "Reino Unido. Starmer demite-se e deixa porta aberta à 'coroação' do 'rei do Norte'"
- "Luís Castro. 'Táticas a mais? Não, a criatividade vem da organização e não do caos'"
- "Justiça. Morte de Odair: 'Legítima defesa em excesso não é legítima defesa'"
- "Negociações. Irão aceita inspeções nucleares e EUA levanta sanções ao petróleo"
- "Estatísticas. Entraram por dia em Portugal 581 novos imigrantes entre 2021 e 2025"
- "Parlamento. Voto no Pacote Laboral foi surpresa para a maioria da bancada do Chega"
- "Teatro. Fundação Inatel investe 400 mil euros no Teatro Trindade"
- "Uzbequistão. Martínez prepara mudanças na defesa"
Negócios:
- "Governo vai usar dívida para entrar em empresas relevantes"
- "Famílias voltam a pedir mais crédito com taxa variável"
- "Custo da luz pode vir a depender da hora e local de consumo"
- "Radar África. Golpistas da Guiné-Bissau criam golpe fantasma"
- "Pagamentos. Euro digital à prova sem certezas de que consiga sobreviver"
- "Construção. Arrestadas as ações da Elevolution na Rotas do Algarve"
- "Regulação. Regras para ter acesso ao espaço vão ter mão portuguesa"
- "Obituário. Greenspan, o 'maestro' da Fed que seguia a venda de boxers"
Jornal Económico:
- "Novo crédito à habitação dispara 35% em 2025"
- "Lusíadas investe 60 milhões em novo hospital em Faro"
- "Produtores exigem que guerra de preços do leite nos hipermercados seja fiscalizada"
- "Lideres agradecem a Starmer, Farage exige eleições"
- "Portugal com maior fatia de apoios da UE para as tempestades"
- "Bain diz que CEO têm menos capacidade para resolver crises"
- "Pedro Ventaneira acompanha José Furtado na administração do BCI"
- "Justiça? Onde? Manifesto dos 50+ diz que nada melhorou e há abusos"
Record:
- "Mundial. Portugal-Uzbequistão. Às ordens de Portugal. Um dia para esquecer a estreia. Missão é garantir a 1.ª vitória"
- "Alterações no onze. Rúben Dias certo. Semedo, Conceição e Félix prováveis"
- "Martínez. 'Passámos momentos difíceis'"
- "Argentina 2-0 Aústria. Messi bisa e é o melhor marcador da história dos mundiais"
- "Benfica. 'Não sei se renovo', António Silva deixa futuro em aberto"
- "Sporting. Alvalade em mudança. Tudo sobre as obras no estádio"
- "FC Porto. Granaas empolgado. 'Querem que faça a pré-época'"
O Jogo:
- "Mundial'2026. Portugal-Uzbequistão. 18H00. Craques da Série A, Rafael Leão e Francisco Conceição, num ataque com Ronaldo para enfrentar a seleção uzbeque do italiano Cannavaro. Dolce fare muito."
- "Roberto Martínez muda na frente perante obrigação de vencer"
- "França-Iraque: primeiro jogo interrompido pelo mau tempo"
- "FC Porto. Dois planos para Granaas"
- "Pré-época passa por Farioli"
- "Vai ser integrado na equipa B"
- "Lugares anuais: novos preços e outras novidades"
- "Benfica. António Silva admite contactos entre representantes e SAD encarnada. 'Não sei se vou renovar'"
- "Sudakov já trabalha no Seixal"
- "Sporting. Maxi Araújo admite sair. Está em grande no Mundial: voltou a marcar e assistiu"
- "Dizem italianos: Jorge Mendes ajuda Amorim a ter Hjulmand"
- "Braga. Quatro reforços no arranque"
A Bola:
- "Portugal-Uzbequistão. Mudar para ganhar"
- "Regresso de Rúben Dias e alterações na frente"
- "Martínez prepara novidades no apoio a CR7"
- "Messi bisa e é o melhor marcador de sempre em Mundiais. Argentina 2-0 Áustria. Uruguai 2-2 Cabo Verde. Nova Zelândia 1-3 Egito"
- "Benfica. 'Às vezes a culpa é do António'"
- "Sporting. Luis Suárez é para ficar"
- "FC Porto. Granaas arranca com os graúdos"
- "Entrevista. Guarda-redes André Sousa termina carreira no futsal com 'muito orgulho'"