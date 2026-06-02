Uzbequistao perde 0-2 com Canadá em jogo de preparação

A seleção do Uzbequistão, adversário de Portugal no Grupo K do Mundial 2026 de futebol, perdeu 0-2 com o Canadá, num jogo de preparação para a estreia deste país da Ásia Central em campeonatos mundiais.

Num jogo disputado em Edmonton, no oeste do Canadá, perante cerca de 46 mil espetadores, o Uzbequistão, treinado pelo italiano Fabio Cannavaro, foi o primeiro a criar perigo.

Aos seis minutos, o avançado Shomurodov ultrapassou o defesa Moise Bombito e ficou frente a frente com o guarda-redes Maxime Crépeau, mas o remate foi para fora.

Shomurodov, dos turcos do Basaksehir, e que foi treinado por José Mourinho nos italianos da Roma, é uma das principais figuras da seleção uzbeque, juntamente com o defesa Khusanov, colega de equipa de Rúben Dias e Matheus Nunes nos ingleses do Manchester City.

A equipa asiática continuou a encontrar espaços nas costas da defesa canadiana e quase voltou a marcar aos 26 minutos, quando Crépeau teve de se esticar para desviar outro remate de Shomurodov para canto, após um rápido contra-ataque.

O guarda-redes voltou a impedir que o Uzbequistão fosse para o intervalo em vantagem, com uma defesa após um cabeceamento de Shomurodov na sequência da cobrança de um livre, aos 43 minutos.

O Canadá fez seis substituições ao intervalo e a equipa da casa adiantou-se no marcador aos 58 minutos, por Jonathan Osorio, com um remate potente que ultrapassou o guarda-redes uzbeque Abduvohid Nematov.

O médio do Toronto FC, que entrou em campo no início da segunda parte, marcou o 10.º golo pelo Canadá, mas o primeiro desde 2023, no dia em que cumpriu o 90.º jogo pela seleção.

Jayden Nelson, que também entrou em campo vindo do banco de suplentes, marcou o segundo golo do Canadá, já nos descontos. Tani Oluwaseyi fez as assistências para os dois golos.

O estreante Uzbequistão faz parte do Grupo K do Campeonato do Mundo. Na segunda jornada, em 23 de junho, vai defrontar Portugal, em Houston, no centro-sul dos Estados Unidos.

O Mundial2026, o primeiro de sempre com 48 seleções, vai decorrer de 11 de junho a 19 de julho nos Estados Unidos, Canadá e México.