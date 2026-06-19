Parque Ecológico do Funchal recebe visita de monitorização da IUCN ao Projeto Mac Puffinus BestLife 2030

O Parque Ecológico do Funchal recebeu, nos dias 17 e 18 de junho, uma visita de monitorização da União Internacional para a Conservação da Natureza (IUCN) ao Projecto Mac Puffinus BestLife 2030, iniciativa coordenada pela Câmara Municipal do Funchal que visa reforçar o conhecimento científico e a conservação do patagarro (Puffinus puffinus canariensis).

A visita teve como principal objectivo avaliar o progresso das acções desenvolvidas, acompanhar a execução financeira do projeto e conhecer no terreno os trabalhos de investigação, monitorização e conservação em curso.

A delegação da IUCN integrou Ivana Thompson, responsável técnica de projectos do programa BestLife 2030, Lucía Cervilla, representante do Hub Regional da Macaronésia, e Lucien Pirot, responsável financeiro do programa. Participou igualmente João Canning-Clode, director do MARE.

Numa nota enviada pela autarquia é dado conta que no primeiro dia, os representantes da IUCN assistiram a uma apresentação sobre os resultados alcançados desde o arranque do projeto e visitaram a área de estudo da Ribeira de Santa Luzia, onde puderam acompanhar os trabalhos desenvolvidos pela equipa técnica do Parque Ecológico do Funchal e pelos restantes parceiros. Entre as ações em curso destacam-se a monitorização das áreas de nidificação, o estudo da ecologia da espécie e a implementação de medidas para reduzir o impacto de espécies invasoras.

No segundo dia, a delegação reuniu-se com a vereadora com o pelouro do Ambiente da Câmara Municipal do Funchal, Paula Jardim Duarte, num encontro que permitiu fazer o ponto de situação do projeto, analisar os resultados já obtidos e discutir as perspetivas futuras para a conservação da espécie.

Para a Paula Jardim Duarte, esta visita de trabalho dos representantes da IUCN constituiu uma oportunidade para evidenciar o compromisso do Município do Funchal com a conservação da natureza e com a proteção do património natural. Destacou ainda o papel do Parque Ecológico do Funchal enquanto centro de conhecimento, investigação e conservação, sublinhando que o trabalho desenvolvido pelos técnicos do PECOF, em estreita articulação com os parceiros do projeto, tem sido determinante para aprofundar o conhecimento sobre o patagarro e apoiar a implementação de medidas concretas para a sua conservação.

A autarca salientou também que o reconhecimento e o acompanhamento por parte da IUCN reforçam a importância e a qualidade do trabalho desenvolvido pelo Município do Funchal, através do Parque Ecológico do Funchal, no âmbito do Projeto Mac Puffinus BestLife 2030.

O Projeto Mac Puffinus BestLife 2030 é desenvolvido em parceria com o MARE-ARDITI e a Universidade de Barcelona, através do Seabird Ecology Lab, contando ainda com a colaboração do Instituto das Florestas e Conservação da Natureza, do Cabildo de La Palma, da SPEA, do Projeto Vitó, da Frente MarFunchal e da VMT-Madeira.

Com uma duração de 24 meses e um investimento global de 105.152,07 euros, cofinanciado em 95% pelo programa BestLife 2030, o projeto pretende contribuir para a definição de medidas concretas de conservação do patagarro a longo prazo, promovendo simultaneamente a sensibilização da população para a importância da proteção das aves marinhas e da biodiversidade da Macaronésia.