A Fan Zone do DIÁRIO, no Largo da Restauração, no Funchal, viveu uma tarde de muita emoção e acompanhou, minuto a minuto, o jogo entre Portugal e a República Democrática do Congo, que terminou empatado a uma bola.

Desde o apito inicial, milhares de adeptos marcaram presença no espaço, criando um ambiente de apoio constante à selecção nacional. O momento alto da primeira parte foi o golo de Portugal, que levou a uma explosão de alegria no recinto, com cânticos e abraços entre desconhecidos que partilhavam o mesmo

O intervalo chegou com o marcador fixado em 1-1 e com expressões de apreensão entre os presentes.

Na segunda parte, o jogo manteve-se equilibrado, mas com sinais de sofrimento entre os adeptos portugueses, que viveram cada ataque com tensão crescente.

Já no final, o empate soube a pouco para muitos dos presentes, embora tenha ficado a sensação de luta até ao fim. “Tivemos inúmeras oportunidades. Foi um jogo complicado, sofremos muito. Espero que Portugal não desista”, resumiu um adepto no rescaldo, quando já se levantava para abandonar o espaço no Largo da Restauração.

A Fan Zone encerrou assim mais uma noite de emoções fortes, marcada por esperança, frustração e uma ligação constante à seleção nacional. O próximo encontro está marcado à mesma hora, na próxima terça-feira, dia 23 de Junho, contra o Uzbequistão.