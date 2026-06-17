Milhares cantam o hino de Portugal na Fan Zone

Os primeiros minutos do encontro entre Portugal e a República Democrática do Congo estão a ser vividos com grande intensidade na Fan Zone do DIÁRIO, instalada no Largo da Restauração.

Pouco antes do apito inicial, milhares de pessoas já preenchiam o recinto, e não só, criando um ambiente de festa e apoio à Selecção Nacional. O momento mais marcante aconteceu durante o canto de ‘A Portuguesa’, com os adeptos a cantarem o hino nacional em uníssono, muitos de pé, de cachecol erguido e telemóveis apontados ao ecrã gigante.

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A emoção foi visível entre crianças, jovens e adultos e reforçou o sentimento de união em torno da equipa das quinas.